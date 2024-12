Zelenskyj kritizuje slabú pomoc OSN a Červeného kríža

Kyjev 5. decembra (TASR) - Ukrajine sa nedostáva zo strany Organizácie Spojených národov či Červeného kríža dostatok pomoci pri snahách o návrat Ukrajincov vrátane detí zadržiavaných v Rusku. Povedal to vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Kyjev tvrdí, že Rusko od začiatku invázie z februára 2022 zajalo a dodnes zadržiava tisíce ukrajinských civilistov vrátane politikov či novinárov. "Dostáva sa nám v súčasnosti veľkej pomoci od organizácií, ako je OSN alebo Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK), pri ochrane a zabezpečovaní návratu ukrajinských zajatcov zadržiavaných v Rusku? V skutočnosti nie," povedal Zelenskyj na konferencii o ľudských právach v Kyjeve.



"Všetci vidíme najmä to, aká slabá je reakcia sveta na to, čo Rusko robí ukrajinským zajatcom," povedal. Dodal, že Rusko drží v zajatí najmenej šesť ukrajinských starostov a vedúcich predstaviteľov obcí.



Kyjev tento týždeň oficiálne potvrdil smrť starostu okupovaného ukrajinského mesta Dniprorudne. Jevhenij Matviejev zomrel v ruskom zajatí, pričom ruské sily ho zadržali už krátko po vypuknutí invázie, a síce v marci 2022. V októbri zase ukrajinskí predstavitelia informovali, že v ruskom zajatí zomrela aj oceňovaná ukrajinská novinárka Viktorija Roščynová, ktorú ruské sily zadržali, keď robila reportáž na okupovanom východe Ukrajiny.



Do Ruska okrem toho z Ukrajiny násilne odvliekli tisíce detí, čo Kyjev označuje za vojnový zločin. Pre obvinenia z nezákonnej deportácie ukrajinských detí vydal v marci 2023 Medzinárodný trestný súd (ICC) zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina i ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovú-Belovovú.