Zelenskyj: Krym sa s určitosťou prinavráti Ukrajine

Kyjev 18. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že oslobodenie Krymského polostrova, ktorý v roku 2014 nezákonne anektovalo Rusko, sa s určitosťou uskutoční. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Naďalej pracujeme na oslobodení Krymu. Dozaista sa to stane - jeho kompletný návrat do ukrajinského štátneho systému," povedal Zelenskyj v Kyjeve, kde sa stretol s lídrami komunity Tatárov a s vysokopostavenými predstaviteľmi.



Hovoril s nimi pri príležitosti výročia masových deportácií krymských Tatárov, ku ktorým sovietske úrady pristúpili v roku 1944. Na príkaz diktátora Josifa Stalina bolo na Sibír a do strednej Ázie deportovaných približne 200.000 Tatárov.



"Pripravujeme reintegráciu Krymu. Podpísal som dekrét o (vytvorení) poradnej rady na reintegráciu a deokupáciu nášho Krymu a (krymského prístavného) mesta Sevastopol," priblížil Zelenskyj.



Dodal, že čoraz viac krajín si uvedomuje, že by bolo nemožné "prinavrátiť mier do medzinárodných vzťahov... bez toho, aby sa najprv Krym dostal späť pod kontrolu Ukrajiny".



Ukrajinskí predstavitelia opakovane tvrdia, že opätovné získanie Krymu je jedným z hlavných cieľov Kyjeva. Rusko tento polostrov využíva na raketové útoky na ukrajinské ciele a odmieta obvinenia z porušovania ľudských práv na Kryme.



Zelenskyj tiež poznamenal, že Ukrajina sa zo všetkých síl snaží dosiahnuť prepustenie krymských Tatárov zadržiavaných v Rusku.