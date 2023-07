Zelenskyj: Krymský most je naším legitímnym cieľom

Kyjev 22. júla (TASR) - Most spájajúci Krymský polostrov s Ruskom "prináša vojnu, a nie mier" a je preto legitímnym vojenským cieľom, uviedol v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Výbuchy na Krymskom (Kerčskom) moste v pondelok pripravili o život dvoch civilistov a vyradili z prevádzky časť cestného mosta, ktorý sa len nedávno vrátil do plnej prevádzky po tom, čo bol vážne poškodený pri podobnom útoku v októbri minulého roka.



Kyjev útok privítal, priamo zaň však zodpovednosť neprevzal; Moskva z neho obvinila Ukrajinu. Krymský polostrov Rusko nelegálne anektovalo ešte v roku 2014 a Ukrajina ho plánuje opätovne získať počas protiofenzívy, ktorú jej ozbrojené sily vedú proti 17 mesiacov trvajúcej ruskej vojenskej invázii.



Cestný a železničný most, ktorý Rusko uviedlo do prevádzky v roku 2018, "nie je len logistickou cestou", povedal Zelenskyj vo videopríhovore, ktorým sa zúčastnil na bezpečnostnej konferencii v americkom Aspene.



"Toto je trasa využívaná na kŕmenie vojny muníciou, a prebieha to na dennej báze. A militarizuje Krymský polostrov," dodal ukrajinský prezident.



"Pre nás je to pochopiteľne nepriateľské zariadenie vybudované v rozpore z medzinárodným právom a všetkými platnými normami. Takže, pochopiteľne, je pre nás cieľom. A cieľ, ktorý prináša vojnu, nie mier, musí byť zničený," upozornil Zelenskyj.



Zároveň v rámci odpovede na otázku položenú moderátorom konferencie poprel spojenie medzi pondelkovým útokom na tento most a odstúpením Ruska od čiernomorskej dohody na vývoz obilia z ukrajinských prístavov. Rusko totiž podľa neho marilo fungovanie obilného koridoru už od samého začiatku. "Ak by nebol Krymský most, našli by ďalší príklad, ďalšiu zámienku," dodal.



Zároveň zopakoval svoje predchádzajúce vyjadrenia, podľa ktorých ukrajinská protiofenzíva postupuje pomalšie, než by si želal, cituje Reuters. "Napriek tomu verím, že sa blížime k momentu, keď príslušné (bojové) akcie môžu nabrať tempo. Chápem, že je lepšie vidieť, že víťazstvo príde čím skôr. Toto chceme aj my," zdôraznil Zelenskyj.