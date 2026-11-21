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Zelenskyj: Krymský most nezostane stáť, je legitímnym cieľom
Oceľový oblúk cestnej časti s rozponom 227 metrov sa zrútil spolu s vozovkou, pričom ide o najzložitejší prvok konštrukcie. Jeho výroba a montáž v čase mieru trvala približne rok a pol.
Autor TASR
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Kyjev 21. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že Krymský (Kerčský) most „nemá budúcnosť“. Uviedol to v rozhovore pre americkú televíziu NBC, informuje TASR.
Zelenskyj vysvetlil, že Ukrajina sa riadi jednoduchým pravidlom - na ruské útoky odpovedá vlastnými údermi. Pripomenul, že Rusko opakovane útočilo na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a zdôraznil, že aj Moskva musí pocítiť, aké je to byť vo vojne.
Prezident povedal, že Rusko už roky útočí na Ukrajinu a ničí mosty, železničné trate a ďalšiu infraštruktúru. Kyjev preto podľa neho musí reagovať, a to aj útokmi na Krymský most. Zdôraznil, že ten je legitímnym cieľom, lebo Rusko okupovalo Krym, postavilo naň most a vyhlásilo ho za súčasť svojho územia.
Ruský prezident Vladimir Putin podľa Zelenského musí pochopiť, že Krymský most „nezostane stáť“, či už počas vojny alebo po jej skončení. Dodal, že je využívaný na prepravu veľkého množstva zbraní.
Úrady na Kryme 16. novembra informovali o útoku na most, v dôsledku ktorého bola na ňom obmedzená doprava. O deň neskôr sa objavili informácie, že po druhom útoku sa jeden z jeho oblúkov a časť vozovky zrútili do mora. Preto bol uzavretý pre železničnú aj cestnú dopravu.
Ruské úrady zatiaľ neoznámili termín obnovy Krymského mosta. Vicepremiér Marat Chusnullin v piatok povedal, že „chápu, že hlavný nosník rozpätia oblúkového mosta je momentálne poškodený,“ a podľa neho existujú dve možnosti na opravu. „Máme všetky možné riešenia tohto problému,“ uistil. Deň predtým tvrdil, že „jednotlivé prvky“ zničeného cestného mosta budú funkčné „o mesiac alebo dva“.
Oceľový oblúk cestnej časti s rozponom 227 metrov sa zrútil spolu s vozovkou, pričom ide o najzložitejší prvok konštrukcie. Jeho výroba a montáž v čase mieru trvala približne rok a pol.
„Rozumný časový rámec na obnovenie dopravy na moste sú približne dva roky,“ uviedol pre The New York Times profesor Andreas Kapposa z Chalífovej univerzity v Abú Zabí.
Zelenskyj vysvetlil, že Ukrajina sa riadi jednoduchým pravidlom - na ruské útoky odpovedá vlastnými údermi. Pripomenul, že Rusko opakovane útočilo na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a zdôraznil, že aj Moskva musí pocítiť, aké je to byť vo vojne.
Prezident povedal, že Rusko už roky útočí na Ukrajinu a ničí mosty, železničné trate a ďalšiu infraštruktúru. Kyjev preto podľa neho musí reagovať, a to aj útokmi na Krymský most. Zdôraznil, že ten je legitímnym cieľom, lebo Rusko okupovalo Krym, postavilo naň most a vyhlásilo ho za súčasť svojho územia.
Ruský prezident Vladimir Putin podľa Zelenského musí pochopiť, že Krymský most „nezostane stáť“, či už počas vojny alebo po jej skončení. Dodal, že je využívaný na prepravu veľkého množstva zbraní.
Úrady na Kryme 16. novembra informovali o útoku na most, v dôsledku ktorého bola na ňom obmedzená doprava. O deň neskôr sa objavili informácie, že po druhom útoku sa jeden z jeho oblúkov a časť vozovky zrútili do mora. Preto bol uzavretý pre železničnú aj cestnú dopravu.
Ruské úrady zatiaľ neoznámili termín obnovy Krymského mosta. Vicepremiér Marat Chusnullin v piatok povedal, že „chápu, že hlavný nosník rozpätia oblúkového mosta je momentálne poškodený,“ a podľa neho existujú dve možnosti na opravu. „Máme všetky možné riešenia tohto problému,“ uistil. Deň predtým tvrdil, že „jednotlivé prvky“ zničeného cestného mosta budú funkčné „o mesiac alebo dva“.
Oceľový oblúk cestnej časti s rozponom 227 metrov sa zrútil spolu s vozovkou, pričom ide o najzložitejší prvok konštrukcie. Jeho výroba a montáž v čase mieru trvala približne rok a pol.
„Rozumný časový rámec na obnovenie dopravy na moste sú približne dva roky,“ uviedol pre The New York Times profesor Andreas Kapposa z Chalífovej univerzity v Abú Zabí.