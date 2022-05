Zelenskyj ku Dňu víťazstva: Zlo sa vrátilo na Ukrajinu

Kyjev 8. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom príhovore venovanom Dňu víťazstva nad fašizmom upozornil v nedeľu na to, že zlo a vojna sa po 77 rokoch vrátili na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správ denníka The Guardian a agentúry Reuters.



"Každý rok 8. mája spomíname spolu s civilizovaným svetom na tých, ktorí bránili planétu pred nacizmom počas druhej svetovej vojny," uviedol Zelenskyj s tým, že táto vojna poskytla svetu milión dôvodov k tomu, aby sa zaviazal, že už nikdy viac nedopustí, aby sa niečo podobné zopakovalo.



Podľa ukrajinského prezidenta však nikoho nenapadlo, že súčasná generácia bude svedkom toho, ako bude tento záväzok porušený.



"Niekoľko dekád po druhej svetovej vojne sa zlo vrátilo na Ukrajinu... Zlo sa znovu vrátilo, no tentoraz v inej podobe, pod inými sloganmi, no s rovnakým zámerom," vyhlásil Zelenskyj. Zároveň uviedol, že všetky krajiny, ktoré chápu, že zlo sa vrátilo, v súčasnosti pomáhajú Ukrajine, pretože na rozdiel od iných si pamätajú, "za čo naši predkovia bojovali".



Najvyšší predstaviteľ Ukrajiny je však presvedčený o tom, že jeho krajina a jej spojenci vyhrajú a opäť nastane mier. "Žiadne zlo sa nemôže vyhnúť zodpovednosti a schovávať v bunkri... Prekonáme zimu, ktorá začala 24. februára a trvá aj 8. mája, no raz definitívne skončí," vyhlásil Zelenskyj.



Rusko nazýva inváziu na Ukrajinu špeciálnou vojenskou operáciou, ktorej cieľom je odzbrojiť Ukrajinu a zbaviť ju "nacistov" a protiruského nacionalizmu, ktorého vznik podnietil podľa Moskvy Západ. Ukrajina a západné krajiny však s týmto nesúhlasia a tvrdia, že Rusko začalo na Ukrajine nevyprovokovanú vojnu, ktorá je aktom agresie.



Deň víťazstva - v Rusku sa oslavuje 9. mája - je jednou z najdôležitejších národných udalostí Ruska, počas ktorej si jeho obyvatelia pripomínajú obrovskú obeť, ktorú Sovietsky zväz priniesol vo vojne proti nacistickému Nemecku. Tá je v Rusku známa ako veľká vlastenecká vojna, pripomína Reuters.