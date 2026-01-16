< sekcia Zahraničie
Zelenskyj kvôli ruským útokom nalieha na zvýšenie dovozu energie
Ohlásil tiež každodenné konzultácie s členmi kabinetu a oblastnými predstaviteľmi o situácii v energetickom sektore.
Autor TASR
Kyjev 16. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok neskoro večer požadoval od tamojšej vlády v súvislosti s novými ruskými útokmi na energetické zariadenia v krajine prijatie riešenia do jedného dňa, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Predovšetkým v záujme toho, aby sa zvýšil dovoz elektriny a všetky možnosti rezervných dodávok,“ povedal v pravidelnom večernom videoposolstve Zelenskyj. Ako dodal, potrebná je aj silnejšia spolupráca medzi miestnymi samosprávami a energetickými spoločnosťami.
Ohlásil tiež každodenné konzultácie s členmi kabinetu a oblastnými predstaviteľmi o situácii v energetickom sektore a dodal, že sa uskutočnili aj konzultácie s novým ministrom obrany Mychajlom Fedorovom a náčelníkom letectva Anatolijom Kryvonoškom o ochrane energetických zariadení.
„Dnes opäť došlo k masívnym raketovým úderom na Charkov, ktorých cieľom bola kritická infraštruktúra. Drony leteli ráno smerom na Kyjev, a teraz večer tiež," uviedol Zelenskyj.
Situácia bola podľa neho ťažká aj v pohraničných oblastiach hraničiacich s Ruskom a v Dnepropetrovskej i Odeskej oblasti.
Zelenskyj oznámil nové rokovania so spojencami o posilnení protivzdušnej obrany a spresnil, že už hovoril s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem o nákupe rakiet pre systémy protivzdušnej obrany.
Rusko od jesene zintenzívnilo svoje útoky na ukrajinské energetické zariadenia, píše DPA. Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Uhrenerho uviedla, že na pokrytie svojho deficitu môže dovážať až 2450 megawattov elektriny zo susedných krajín EÚ Poľska, Rumunska, Slovenska a Maďarska.
