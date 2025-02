Zelenskyj: Kyjev bude rokovať s Ruskom po dohode s USA a Európou

Mníchov 14. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok povedal, že na priame rozhovory s Ruskom bude pripravený po tom, ako sa Kyjev so Spojenými štátmi a Európou dohodne na spoločnej pozícii o spôsobe ukončenia už takmer trojročnej vojny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Sme pripravení na akékoľvek rozhovory s Amerikou a našimi spojencami. Ak nám poskytnú konkrétne odpovede na naše konkrétne požiadavky a dospejeme k vzájomnému porozumeniu ohľadom nebezpečného Putina, potom budeme aj s našim zjednotením chápaním (týchto vecí) pripravení hovoriť s Rusmi," povedal Zelenskyj.



Ukrajinský prezident je momentálne v Mníchove, kde bude v rámci Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC) rokovať s americkým viceprezidentom J.D. Vanceom.



Vance v rozhovore pre denník Wall Street Journal (WSJ) povedal, že Spojené štáty sú pripravené prostredníctvom sankcií alebo vojenských opatrení vyvinúť nátlak na Rusko, ak Putin nebude za takú mierovú dohodu, ktorá by Ukrajine dlhodobo garantovala nezávislosť. Zelenskyj jeho slová označil za "silné signály" a uviedol, že Kyjev je za ne vďačný.



Americký prezident Donald Trump dlhodobo tvrdí, že vojnu na Ukrajine rýchlo ukončí. Zároveň kritizuje pomoc poskytovanú Ukrajine a začiatkom týždňa tiež absolvoval dlhý telefonát s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pričom vyhlásil, že s ním chce viesť rozhovory o mieri. Všetky tieto skutočnosti vyvolali v Kyjeve obavy, že by mohol byť nútený prijať mier za podmienok diktovaných Moskvou.



Trump zároveň ale dosiaľ nijaké podmienky možnej mierovej dohody neozrejmil. "Neviem o tom, že by USA mali pripravený nejaký plán," konštatoval v piatok v tejto súvislosti Zelenskyj.



Ukrajinský prezident v piatok tiež avizoval, že čoskoro navštívi Spojené Arabské emiráty, Saudskú Arábiu aj Turecko, avšak ani v jednej z týchto krajín sa neplánuje stretnúť s ruskými ani americkými predstaviteľmi.