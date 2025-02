Zelenskyj: Kyjev je pripravený na dohodu s Trumpom o investíciách

Kyjev 20. februára (TASR) - Rozhovor s vyslancom prezidenta USA Donalda Trumpa pre Ukrajinu a Rusko Keithom Kelloggom označil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj za "dobrý a plný detailov". Vo štvrtok o tom informovala britská stanica BBC, píše TASR.



V statuse zverejnenom na sieti Telegram Zelenskyj uviedol, že s Kelloggom na ich štvrtkovom stretnutí v Kyjeve podrobne diskutovali o situácii na bojisku a o tom, ako vrátiť domov všetkých ukrajinských zajatcov i o účinných bezpečnostných zárukách.



Ukrajinský prezident sa v statuse zmienil aj o možných mierových rozhovoroch s Ruskom, na ktorých americká administratíva trvá. Pripomenul, že "Ukrajina sa od prvej sekundy tejto vojny usiluje o mier a my môžeme a musíme urobiť mier spoľahlivým a dlhodobým, aby sa Rusko už nikdy nemohlo vrátiť s vojnou".



Zelenskyj tiež vyjadril vďačnosť "Spojeným štátom za všetku pomoc a podporu poskytnutú Ukrajine a ukrajinskému ľudu", pričom spomenul obe hlavné politické strany v USA - Demokratickú, ktorej administratíva vládla do januára tohto roku, i teraz vládnucu Republikánsku stranu.



Podľa Zelenského je Ukrajina pripravená na "silnú a skutočne užitočnú dohodu s prezidentom Spojených štátov o investíciách a bezpečnosti". Dodal, že Ukrajina ponúkla najrýchlejší a najkonštruktívnejší spôsob, ako dosiahnuť výsledky. "Náš tím je pripravený pracovať 24 hodín denne a sedem dní v týždni," uviedol.



"Úspech spája. Každý na svete potrebuje úspech vo vzťahoch so Spojenými štátmi...Pre nás a pre celý slobodný svet je dôležité, aby bola cítiť silu Ameriky," napísal Zelenskyj.



Cesta Trumpovho osobitného vyslanca pre Ukrajinu a Rusko bývalého amerického generálporučíka Keitha Kellogga časovo koliduje so spormi medzi Trumpom a Zelenským, ktoré narušili ich osobné vzťahy a vyvolali ďalšie pochybnosti o budúcnosti podpory USA pre Ukrajinu pri jej obrane proti ruskej armáde.