Zelenskyj: Kyjev má pripravený víťazný plán na ukončenie vojny

Kyjev 18. septembra (TASR) - Kyjev už dokončil prípravu svojho "víťazného plánu" na ukončenie vojny s Ruskom. Povedal to v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že o tomto pláne sa chystá rokovať s americkým prezidentom Joeom Bidenom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Dnes môžeme povedať, že náš víťazný plán je už plne pripravený - vo všetkých bodoch," povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom prejave. "Všetko bolo vypracované. Najdôležitejšie je teraz odhodlanie ho realizovať," dodal ďalej v tejto súvislosti. Zelenskyj už minulý týždeň informoval, že zmienený plán chce ešte "tento mesiac" prediskutovať s Bidenom, pripomína AFP.



Ukrajinský prezident teraz tiež uviedol, že k mieru nemôže existovať nijaká "alternatíva", žiadne "zmrazenie vojny" či akékoľvek manipulácie, ktoré by umožnili posun ruskej agresie do ďalšej fázy. "Potrebujeme spoľahlivú a trvalú bezpečnosť pre Ukrajinu, a teda pre celú Európu," povedal. Dodal, že v novembri chce zorganizovať ďalší medzinárodný mierový summit, kde načrtne svoju víziu ukončenia vojny a na ktorý plánuje pozvať aj Rusko.



Ruská invázia na Ukrajinu trvá už viac než 30 mesiacov. Kyjev momentálne ovláda časti ruskej Kurskej oblasti a Moskva sa snaží o ďalší postup na východe Ukrajiny.