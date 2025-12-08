< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Kyjev nemá právo vzdať sa svojho územia v prospech Ruska
Britský premiér Keir Starmer prijal Zelenského, ako aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza vo svojej rezidencii na Downing Street v Londýne.
Kyjev 8. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Kyjev nemá žiadne zákonné ani morálne právo vzdať sa svojho územia v prospech Moskvy v rámci akejkoľvek dohody zameranej na ukončenie takmer štvorročnej ruskej invázie na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Európski spojenci Ukrajiny v pondelok prejavili podporu ukrajinskému prezidentovi. Britský premiér Keir Starmer prijal Zelenského, ako aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza vo svojej rezidencii na Downing Street v Londýne.
Na online tlačovej konferencii po rokovaniach so spomínanými európskymi lídrami Zelenskyj zdôraznil, že Kyjev nemôže v žiadnej možnej dohode odstúpiť územie Rusku. Podľa predstaviteľa oboznámeného s rokovaniami zostávajú územné otázky stále „najproblematickejšou otázkou“ v rokovaniach.
„Plánujeme odstúpiť územia? Podľa ukrajinského práva, našej ústavy a medzinárodného práva na to nemáme žiadne zákonné právo. A nemáme na to ani žiadne morálne právo,“ zdôraznil Zelenskyj.
Stretnutie v Londýne sa uskutočnilo po tom, ako americký prezident Donald Trump obvinil Zelenského, že si neprečítal návrh mierového plánu jeho administratívy o ukončení vojny. Sobotňajšie rokovania medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi sa totiž skončili bez zjavného prelomu, hoci ukrajinský prezident sa zaviazal viesť ďalšie rozhovory o „skutočnom mieri“. Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner sa predtým stretli s Putinom v Moskve, ktorá časti návrhu USA odmieta.
„Som skeptický voči niektorým detailom, ktoré vidíme v dokumentoch prichádzajúcich z americkej strany, ale musíme sa o nich rozprávať. Preto sme tu,“ povedal Merz na začiatku pondelkového stretnutia, bez toho, aby špecifikoval, na ktorú verziu návrhu sa odvoláva.
Pred rokovaniami Starmer povedal, že nebude tlačiť na Zelenského, aby prijal dohodu, ktorú iniciovala Trumpova administratíva. Macron povedal, že „hlavnou otázkou“ je nájsť „zosúladenie“ medzi postojom Európy a Ukrajiny a postojom Spojených štátov.
Americký plán prešiel od svojho prvého predstavenia v novembri viacerými úpravami po kritike, že je príliš naklonený Rusku, ktoré napadlo Ukrajinu vo februári 2022, doplnila AFP.
