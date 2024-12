Zelenskyj: Kyjev potrebuje zbrane a bezpečnostné záruky

Kyjev 1. decembra (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že jeho krajina potrebuje pred prípadnými rozhovormi s Ruskom bezpečnostné záruky od NATO a ďalšie zbrane na svoju obranu, aby posilnila svoju pozíciu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Zelenskyj sa vyjadril po stretnutí s novu šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou a novým predsedom Európskej rady Antóniom Costom, ktorí navštívili Kyjev v prvý deň vo funkcii, aby vyjadrili Ukrajine podporu.



"Pozvanie Ukrajiny na vstup do NATO je potrebné pre naše prežitie," povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii s Costom. Zdôraznil, že pozvánka musí zahŕňať celé územie Ukrajiny, hoci uznáva, že obranný štít NATO by sa počas vojny nemohol týkať oblastí okupovaných Ruskom.



Ukrajinu čaká ťažká zima, keď Rusko útočí na jej energetickú sieť a vyčerpané jednotky Kyjeva strácajú pozície na fronte, konštatovala AFP. Neistota panuje aj v otázke budúcej podpory USA po januárovom nástupe novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Objavujú sa obavy, že by mohol prinútiť Kyjev k bolestivým ústupkom v snahe rýchlo dosiahnuť mierovú dohodu.



Costa uviedol, že Európska únia bude poskytovať Ukrajine neochvejnú podporu. "Stále sme pri vás od prvého dňa tejto vojny a môžete s počítať s tým, že pri vás budeme stáť aj naďalej," povedal Zelenskému.



Kallasová novinárom počas cesty na Ukrajinu povedala, že pre Kyjev by bolo najsilnejšou bezpečnostnou zárukou členstvo v NATO. Podľa diplomatov z Aliancie sú však vyhliadky na skoré prijatie Ukrajiny mizivé vzhľadom na nesúhlas mnohých členov, obávajúcich sa zatiahnutia do vojny s Ruskom.



Kallasová tiež uviedla, že Únia by mala zachovať "strategickú nejasnosť" a nevylučovať nič, pokiaľ ide o vyslanie európskych jednotiek na podporu dodržiavania prípadného prímeria.



EÚ sa podľa nej bude tiež snažiť presvedčiť Trumpa, že podpora Kyjeva je v záujme USA. "Pomoc pre Ukrajinu nie je charita. Víťazstvo Ruska by rozhodne povzbudilo Čínu, Irán, Severnú Kóreu," zdôraznila.