Zelenskyj: Kyjev rokuje s krajinami Perzského zálivu o spolupráci
Krajiny Perzského zálivu prejavili podľa Zelenského veľký záujem o skúsenosti Kyjeva v boji proti dronom, a to v súvislosti so súčasným konfliktom na Blízkom východe.
Autor TASR
Kyjev 26. marca (TASR) - Ukrajina so štátmi Perzského zálivu rokuje o partnerstve v oblasti zbrojenia, oznámil v stredu vo svojom večernom video prejave ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.
Krajiny Perzského zálivu prejavili podľa Zelenského veľký záujem o skúsenosti Kyjeva v boji proti dronom, a to v súvislosti so súčasným konfliktom na Blízkom východe, ktorý vyvolali 28. februára americko-izraelské útoky na Irán. Teherán v reakcii na ne začal útočiť na štáty v celom regióne.
„Ukrajina ponúka vzájomne prospešné partnerstvo: môžeme posilniť tých, ktorí môžu posilniť nás,“ povedal Zelenskyj. Podľa jeho slov žiada Kyjev na oplátku systémy protivzdušnej obrany a finančnú podporu pre svoje obranné operácie proti Rusku.
Zelenskyj vo svojom príhovore zdôraznil potrebu alternatívnych spôsobov posilnenia obrany Ukrajiny, a to aj v súvislosti s blokovaním pôžičky Európskej únie vo výške niekoľkých miliárd eur zo strany Maďarska, píše DPA.
„Blízky východ a Perzský záliv sú podľa nášho názoru správnym smerom a predstavujú vážne príležitosti, ktoré nás posilnia,“ dodal ukrajinský prezident.
Krajiny Perzského zálivu prejavili podľa Zelenského veľký záujem o skúsenosti Kyjeva v boji proti dronom, a to v súvislosti so súčasným konfliktom na Blízkom východe, ktorý vyvolali 28. februára americko-izraelské útoky na Irán. Teherán v reakcii na ne začal útočiť na štáty v celom regióne.
„Ukrajina ponúka vzájomne prospešné partnerstvo: môžeme posilniť tých, ktorí môžu posilniť nás,“ povedal Zelenskyj. Podľa jeho slov žiada Kyjev na oplátku systémy protivzdušnej obrany a finančnú podporu pre svoje obranné operácie proti Rusku.
Zelenskyj vo svojom príhovore zdôraznil potrebu alternatívnych spôsobov posilnenia obrany Ukrajiny, a to aj v súvislosti s blokovaním pôžičky Európskej únie vo výške niekoľkých miliárd eur zo strany Maďarska, píše DPA.
„Blízky východ a Perzský záliv sú podľa nášho názoru správnym smerom a predstavujú vážne príležitosti, ktoré nás posilnia,“ dodal ukrajinský prezident.