Zelenskyj: Kyjev chce získať pred zimou systémy protivzdušnej obrany

Kyjev 4. októbra (TASR) — Kyjev robí všetko pre to, aby zaistil, že Ukrajina dostane v nadchádzajúcich mesiacoch viac systémov protivzdušnej obrany. Povedal to v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR podľa agentúry AFP.



"Robíme všetko pre to, aby sme Ukrajine zaistili pred zimou viac systémov protivzdušnej obrany," uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore. "A mimochodom, práve čakáme na určité rozhodnutia našich partnerov," dodal bez ďalších podrobností.



Zelenskyj tiež vyzval ukrajinské regióny, aby sa postarali o ochranu kritickej infraštruktúry a "čo najskôr" vykonali potrebné rekonštrukčné práce.



Kyjev v tejto súvislosti varoval, že Moskva znovu spúšťa nálety na zariadenia ukrajinskej energetickej infraštruktúry, v dôsledku ktorých milióny Ukrajincov zostali vlani dlhé obdobie bez kúrenia i dodávok pitnej vody.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyzvala tento týždeň spojencov, aby prišli so stratégiou, ktorá Ukrajinu ochráni pred dôsledkami očakávaných ruských zimných útokov na jej energetickú sieť.