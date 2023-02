Zelenskyj: Kyjev si zaslúži začať prístupové rokovania s EÚ tento rok

Kyjev 3. februára (TASR) - Ukrajina si zaslúži začatie prístupových rokovaní s Európskou úniou (EÚ) "v priebehu tohto roka", povedal vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Zelenskyj po stretnutí so šéfkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou dodal, že ďalšia integrácia jeho vojnou zmietanej krajiny do európskeho bloku bude Ukrajincov inšpirovať a poskytne im "motiváciu" v boji proti ruským jednotkám.



V Kyjeve sa v piatok odohrá vrcholná schôdzka predstaviteľov Ukrajiny a Európskej únie, na ktorej budú diskutovať o ďalšej finančnej a vojenskej podpore Kyjeva.



Vlani v júni lídri EÚ schválili Ukrajine štatút kandidátskej krajiny. Došlo k tomu len niekoľko mesiacov po tom, čo tam ruský prezident Vladimir Putin vyslal svoje jednotky, pripomína AFP. Cesta k plnohodnotnému členstvu v Únii však napriek optimizmu Kyjeva zostáva dlhá a môže potrvať roky.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron ešte vlani v máji upozornil, že môže trvať "desaťročia", kým Ukrajina splní kritériá a dosiahne plnohodnotné členstvo v EÚ.



Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že ukrajinskí a európski predstavitelia majú medzi sebou "vzájomné" porozumenie. "Jedine silná Ukrajina a silná Európska únia dokážu spoločne brániť život, ktorý pre nás má hodnotu," dodal ukrajinský prezident. Zároveň dodal, že svetový tlak na Rusko sa musí zvýšiť.



"Nepriateľ je v špecifickom štádiu, kedy je strategická porážka Ruska už jasná... Takticky však stále majú zdroje na pokusy o ofenzívne akcie," spresnil Zelenskyj.



Štvrtkové pracovné stretnutie Európskej komisie (EK) s ukrajinskou vládou v Kyjeve vyslalo jasný signál o záväzkoch EÚ stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné. Poskytne jej tiež nový balík pomoci v hodnote 450 miliónov eur na rok 2023, potvrdila v Kyjeve von der Leyenová