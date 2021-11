Zelenskyj má informácie, že sa mal na Ukrajine odohrať prevrat

Kyjev 26. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že pravdepodobnosť vojenského konfliktu s Ruskom trvá. Súčasne však konštatoval, že niektoré médiá o tejto otázke píšu nadmieru poplašné správy.



Ubezpečil, že Ukrajina plne kontroluje svoje hranice a je plne pripravená na akúkoľvek eskaláciu napätia.



Na tlačovej konferencii v Kyjeve Zelenskyj dodal, že ukrajinské vedenie má denne informácie o situácii nielen od vlastných spravodajských služieb, ale aj od rezortov "partnerských štátov, ktoré nás podporujú".



Zdôraznil však, že "predovšetkým sa musíme spoliehať na seba, na našu (ukrajinskú) armádu," ktorá je podľa jeho slov silná.



Agentúra AFP poznamenala, že ukrajinská armáda prešla dlhú cestu od roku 2014, keď ju zaskočila anexia Krymu Ruskom a aktivizácia proruských separatistov na východe Ukrajiny. Ozbrojený konflikt si tam vyžiadal viac ako 13.000 obetí.



Ukrajinská armáda odvtedy nazbierala bojové skúsenosti a dostala zbrane a vojenské vybavenie od západných spojencov, najmä od Spojených štátov, ktoré od roku 2014 vyčlenili 2,5 miliardy dolárov na podporu ukrajinských síl.



Ukrajinský prezident na tlačovej konferencii zopakoval, že sa snaží ukončiť vojenský konflikt na Ukrajine, čo bol aj jeden z jeho predvolebných sľubov.



Podľa jeho názoru za stratu Donbasu nesie zodpovednosť jeho predchodca v úrade Petro Porošenko a to, že Ukrajina stratila kontrolu nad Krymským polostrovom, je vina Olexandra Turčynova, ktorý v roku 2014 dočasne zastával funkciu hlavy štátu.



Zelenskyj okrem toho vyhlásil, že dostal informáciu, že 1. až 2. decembra sa na Ukrajine má uskutočniť štátny prevrat. Do diskusii o ňom sa údajne zapojili aj "niektorí predstavitelia Ruskej federácie a Ukrajiny".



Na toto tvrdenie medzičasom už reagoval Putinov hovorca Dmitrij Peskov, ktorý to však na brífingu v Moskve poprel. "Rusko takéto veci vôbec nikdy nerobí," komentoval podľa agentúry TASS.



Peskov tiež informoval, že Rusko zaznamenáva informačnú kampaň zo západných krajín s cieľom prezentovať Moskvu ako hrozbu pre proces urovnania situácie na Ukrajine. Nevylúčil, že táto kampaň je "kamuflážou na zakrytie agresívnych zámerov Kyjeva, ako aj jeho možného želania riešiť problém juhovýchodnej Ukrajiny silou".



Zopakoval, že predstavitelia Ruska opakovane, na rôznych úrovniach, deklarovali, že Moskva sa nechystá na nikoho útočiť. Uviedol, že spájať akýkoľvek pohyb ruských ozbrojených síl po území Ruska s takýmito plánmi je nesprávne.



Zelenskyj vo svojom vystúpení na tlačovej konferencii pripustil, že šéf jeho kancelárie bude v dohľadnom čase kontaktovať ruské vedenie. Dodal, že nadviazanie takýchto kontaktov si želajú šéf Európskej rady Charles Michel a úradujúca nemecká kancelárka Angela Merkelová. "Absolútne nie sme proti," ubezpečil Zelenskyj.



Dodal, že "hovorí s lídrami rôznych krajín a všetci naozaj chcú, aby sme začali komunikovať s Ruskou federáciou".



Kremeľský hovorca Peskov pritom uviedol, že perspektíva kontaktov medzi Moskvou a Kyjevom na najvyššej úrovni sa zatiaľ nečrtá, keďže situácia a plnenie dohôd sa nezmenili.



Zároveň pripomenul pripravenosť ruského prezidenta Vladimira Putina na takýto dialóg, ak by preň bola pripravená primeraná agenda.