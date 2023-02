Zelenskyj má v stredu večer pricestovať do Francúzska

Paríž 8. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by mal v stredu večer navštíviť Paríž. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na zdroje vo francúzskej vláde.



Zelenskyj sa podľa informácií agentúry DPA v stredu večer v Paríži stretne s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.



Zelenskyj je momentálne na návšteve Británie – ide o iba jeho druhú zahraničnú cestu od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu pred takmer rokom. V decembri bol na návšteve USA.



Predstavitelia Európskej únie zároveň dúfajú, že vo štvrtok by Zelenskyj mohol navštíviť Brusel. V európskych inštitúciách sa hovorí o tom, že by sa mal stretnúť s predstaviteľmi Únie a vystúpiť aj v Európskom parlamente.



Kolégium eurokomisárov navštívilo minulý týždeň Kyjev, kde sa stretli aj so Zelenským.