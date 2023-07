Zelenskyj mal pricestovať do Prahy, neskôr správu stornovali

Praha 6. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by mal vo štvrtok pricestovať do Prahy, kde má rokovať s českým premiérom Petrom Fialom. Napísala to agentúra AP. Ako však upozornila Česká televízia, české úrady túto informáciu oficiálne nepotvrdili, uvádza TASR.



Americká agentúra AP stornovala svoju správu o plánovanej štvrtkovej návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Prahe, uvádza to na svojom webe televízia ČT24, informuje TASR.