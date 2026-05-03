Zelenskyj má záujem uzavrieť s Fínskom dohodu o dronoch
Autor TASR
Kyjev 3. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v nedeľu v arménskom Jerevane stretol s fínskym premiérom Petterim Orpom a navrhol mu posilnenie partnerstva medzi krajinami prostredníctvom podpísania dohody o dronoch, zdieľania technológií a bojových skúseností. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
„Počas stretnutia s fínskym premiérom som mu poďakoval za nedávne rozhodnutie Fínska vyčleniť ďalších 300 miliónov dolárov na podporu ukrajinskej obrany. Úprimne si to vážime a diskutovali sme o prioritných oblastiach našej obrany – najmä o protivzdušnej obrane, ktoré možno vďaka tomuto balíku posilniť,“ oznámil Zelenskyj na platforme X.
„Navrhol som premiérovi, aby sme posilnili naše bilaterálne partnerstvo podpísaním dohody o dronoch. Ukrajina je pripravená zdieľať svoje odborné znalosti a posilniť tých, ktorí nás posilňujú od samého začiatku tejto invázie,“ dodal ukrajinský prezident.
Zelenskyj do Arménska pricestoval v nedeľu na summit Európskeho politického spoločenstva (EPC). Na Telegrame potvrdil, že zasadnutie sa zameria predovšetkým na posilnenie kolektívnej bezpečnosti a zlepšenie koordinácie so všetkými partnermi, uvádza agentúra DPA.
Ukrajinský líder sa v nedeľu stretol aj s britským a nórskym premiérom Keirom Starmerom a Jonasom Gahrom Störem. Diskutoval s nimi o programe PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny), v ktorého rámci spojenecké štáty financujú americké zbrane a muníciu pre Ukrajinu, či o ukrajinskom energetickom sektore.
Zelenskyj v Jerevane rokoval aj s českým premiérom Andrejom Babišom. Na X sa celému českému národu poďakoval „za ich obrovskú a úprimnú podporu Ukrajine“. Prezident má v pondelok na okraj EPC absolvovať aj stretnutie s premiérom SR Robertom Ficom.
