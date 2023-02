Zelenskyj: Macron márni čas podporou dialógu s Ruskom

Miláno/Londýn 20. februára (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron mrhá časom, keď vyzýva na dialóg s Ruskom. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého by bol takýto dialóg "zbytočný". TASR informácie prevzala v pondelok od stanice Sky News.



"Dospel som k záveru, že nie sme schopní zmeniť postoj Ruska," povedal Zelenskyj pre taliansky denník Corriere Della Sera. "Ak sa rozhodli izolovať sa snívajúc o obnovení starého sovietskeho impéria, my s tým nemôžeme nič urobiť. Je na nich, aby si zvolili, či budú spolupracovať so spoločenstvom národov na základe vzájomného rešpektu, alebo nie."



Macron v piatok pre Journal Du Dimanche povedal, že Francúzsko si želá, aby bolo Rusko na Ukrajine porazené, no nie "rozdrvené".



"Na rozdiel od niektorých ľudí si nemyslím, že sa musíme zameriavať na úplnú porážku Ruska na jeho vlastnej pôde," uviedol Macron s tým, že rozdrvenie Ruska nikdy nebolo a nebude cieľom Francúzska.



Macron a Zelenskyj v nedeľu spolu telefonovali a francúzsky líder zopakoval úmysel NATO poslať zbrane na Ukrajinu i podporu mierového návrhu Kyjeva. Lídri podľa Elyzejského paláca hovorili aj o nedávnych návštevách Zelenského v Londýne, Paríži a Bruseli.