< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Maďarsko už Ukrajine vrátilo zadržané peniaze a zlato
Zadržanie peňazí a zlata vyvolalo krátko pred maďarskými parlamentnými voľbami roztržku medzi oboma krajinami.
Autor TASR
Kyjev 6. mája (TASR) - Maďarsko už Ukrajine vrátilo hotovosť a zlato, ktoré začiatkom marca zadržali maďarské orgány počas ich prevozu pre podozrenia z prania špinavých peňazí. Na sociálnej sieti X o tom v stredu informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR.
„Dôležitý krok vpred vo vzťahoch s Maďarskom – dnes boli vrátené finančné prostriedky a cennosti Oščadbanky, ktoré v marci tohto roku zadržali maďarské špeciálne zložky,“ ozrejmil prezident. „V tom čase maďarská strana nezákonne zadržala ukrajinských príslušníkov prepravných služieb. Našich ľudí sme priviezli späť už skôr a teraz sú už finančné prostriedky aj cennosti v plnom rozsahu späť na ukrajinskom území,“ zdôraznil Zelenskyj.
Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky, ktorí prevážali hotovosť v rámci pravidelnej prepravy medzi bankami v Rakúsku a Ukrajine, zadržali 5. marca na maďarskom území príslušníci Protiteroristického centra (TEK). Zaistili 40 miliónov eur v hotovosti, 35 miliónov dolárov a deväť kilogramov zlata a prípad vyšetrovali pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Ukrajinských občanov neskôr z Maďarska vyhostili a zadržané autá vrátili.
Zadržanie peňazí a zlata vyvolalo krátko pred maďarskými parlamentnými voľbami roztržku medzi oboma krajinami. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sybiha tvrdil, že Maďarsko otvorene priznalo, že zaistenú zásielku hotovosti a zlata použije na vydieranie Kyjeva. Krátko predtým maďarský minister výstavby a dopravy János Lázár uviedol, že zadržanie zásielky protiteroristickou jednotkou na maďarskom území nebolo náhodné. Dodal vtedy, že ju nevrátia Kyjevu, kým ropovodom Družba nepotečie ropa.
Preprava ropy do Maďarska cez ropovod Družba bola 23. apríla opäť spustená a v parlamentných voľbách 12. apríla získala opozičná strana Tisza Pétera Magyara ústavnú väčšinu.
„Dôležitý krok vpred vo vzťahoch s Maďarskom – dnes boli vrátené finančné prostriedky a cennosti Oščadbanky, ktoré v marci tohto roku zadržali maďarské špeciálne zložky,“ ozrejmil prezident. „V tom čase maďarská strana nezákonne zadržala ukrajinských príslušníkov prepravných služieb. Našich ľudí sme priviezli späť už skôr a teraz sú už finančné prostriedky aj cennosti v plnom rozsahu späť na ukrajinskom území,“ zdôraznil Zelenskyj.
Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky, ktorí prevážali hotovosť v rámci pravidelnej prepravy medzi bankami v Rakúsku a Ukrajine, zadržali 5. marca na maďarskom území príslušníci Protiteroristického centra (TEK). Zaistili 40 miliónov eur v hotovosti, 35 miliónov dolárov a deväť kilogramov zlata a prípad vyšetrovali pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Ukrajinských občanov neskôr z Maďarska vyhostili a zadržané autá vrátili.
Zadržanie peňazí a zlata vyvolalo krátko pred maďarskými parlamentnými voľbami roztržku medzi oboma krajinami. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sybiha tvrdil, že Maďarsko otvorene priznalo, že zaistenú zásielku hotovosti a zlata použije na vydieranie Kyjeva. Krátko predtým maďarský minister výstavby a dopravy János Lázár uviedol, že zadržanie zásielky protiteroristickou jednotkou na maďarskom území nebolo náhodné. Dodal vtedy, že ju nevrátia Kyjevu, kým ropovodom Družba nepotečie ropa.
Preprava ropy do Maďarska cez ropovod Družba bola 23. apríla opäť spustená a v parlamentných voľbách 12. apríla získala opozičná strana Tisza Pétera Magyara ústavnú väčšinu.