Zelenskyj: Máj priniesol posun v mocenskej rovnováhe v náš prospech

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Ukrajinský prezident tiež poukázal na plánované diplomatické iniciatívy, pričom zdôraznil, že kľúčový je dialóg s novou maďarskou vládou.

Kyjev 19. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok odsúhlasil plán útokov na budúci mesiac. Máj podľa neho priniesol posun v mocenskej rovnováhe v prospech Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.

Zelenskyj uviedol, že Ukrajina si svoje pozície bráni účinnejšie a zároveň uskutočňuje viac ofenzívnych operácií. Za mimoriadne dôležité označil útoky ukrajinských dronov hlboko na ruskom území s ťým, že tento mesiac boli mimoriadne účinné a mali by sa ďalej rozvíjať „kreatívnymi spôsobmi“.

Ukrajina sa už viac ako štyri roky bráni proti ruskej invázii a pravidelne uskutočňuje útoky na ciele na území Ruska. Tieto útoky v uplynulom období zintenzívňuje najmä na ropnú infraštruktúru - rafinérie, čerpacie stanice a vývozné prístavy - s cieľom narušiť ruský export a obmedziť tak financovanie vojny proti Ukrajine.

Ukrajinský prezident tiež poukázal na plánované diplomatické iniciatívy, pričom zdôraznil, že kľúčový je dialóg s novou maďarskou vládou. Opätovne potvrdil záujem Kyjeva o udržiavanie dobrých susedských vzťahov.
