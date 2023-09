Zelenskyj: Majetkové priznania úradníkov musia byť okamžite zverejnené

Kyjev 12. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že elektronické majetkové priznania štátnych úradníkov by mali byť "okamžite" dostupné verejnosti. Zároveň oznámil, že vetoval príslušný zákon prijatý ukrajinským parlamentom, ktorý vyvolal pobúrenie na celej Ukrajine, informovala agentúra AFP.



Zelenskyj tak odmietol zákon, ktorým parlament pred týždňom obnovil platnosť opatrenia nariaďujúceho štátnym úradníkom zverejniť informácie o svojom majetku. Poslanci síce toto nariadenie schválili, ale súčasne odhlasovali aj klauzulu, že verejnosť sa k týmto informáciám dostane až o rok.



Následne viac ako 80.000 občanov Ukrajiny podpísalo petíciu, v ktorej žiadali Zelenského, aby vetoval prijatý zákon.



Zelenskyj vo svojom videopríhovore zverejnenom v utorok na sociálnych sieťach vyhlásil, že majetkové priznania by mali byť verejne dostupné "okamžite. Nie o rok".



"Tieto obmedzenia sú neprijateľné," povedal Zelenskyj a oznámil, že požiadal parlament, aby o sprístupnení registrov majetkových priznaní hlasov rokoval čo najskôr.



Iniciátorom spomínanej petície bol Olexandr Jabčanka, nadporučík z práporu Da Vinciho vlci, ktorý bol nedávno zranený na fronte. V reakcii na Zelenského veto pre agentúru AFP povedal, že ho táto správa veľmi potešila.



"Žijem v demokratickej krajine, kde verejná mienka zaváži," kvitoval Jabčanka agentúre AFP.



Podľa prieskumu, ktorého výsledky koncom júla zverejnil Kyjevský medzinárodný sociologický inštitút (KIIS), považuje korupciu za vážny problém Ukrajiny až 89 percent opýtaných. Korupcia sa ocitla na druhom mieste rebríčka - hneď po ruskej invázii.



AFP pripomenula, že napr. ministerstvom obrany v posledných mesiacoch otriaslo niekoľko korupčných škandálov, ktoré viedli aj k odstúpeniu ministra obrany Olexija Reznikova.



Ani po rozpútaní vojny Ruskom vo februári minulého roku Zelenskyj neprestal pripomínať svoj predvolebný sľub, že bude bojovať proti korupcii na Ukrajine, čo je aj kľúčová požiadavka západných spojencov Kyjeva.



Medzinárodný menový fond označil zverejňovanie informácií o majetkových pomeroch za jednu z referenčných hodnôt na vyplatenie časti balíka pomoci Ukrajine vo výške 15,6 miliardy dolárov.



Boj proti korupcii je tiež podmienkou vstupu Ukrajiny do EÚ a vláda prezidenta Zelenského ho vyhlásila za prioritu - súčasne s dosiahnutím úspechu vo vojne s Ruskom.