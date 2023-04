Zelenskyj mal „dlhý a zmysluplný“ telefonát s čínskym prezidentom

Kyjev/Peking 26. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu oznámil, že mal "dlhý a zmysluplný" telefonický rozhovor s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Podľa vlastných slov dúfa, že to bude impulz vo vzťahoch s Čínou. Informoval o tom portál britského denníka The Guardian.



Išlo o prvý rozhovor medzi oboma lídrami od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu.



"Mal som dlhý a zmysluplný telefonický rozhovor... s prezidentom Si Ťin-pchingom," napísal Zelenskyj v stredu na Twitteri. "Verím, že tento telefonát, ako aj vymenovanie ukrajinského veľvyslanca pre Čínu, dodá silný impulz rozvoju našich dvojstranných vzťahov," doplnil.



Po rozhovore vymenoval Zelenskyj nového veľvyslanca v Číne Pavla Riabikina. Oznámil to formou dekrétu zverejneného na webe ukrajinskej vlády.



Telefonát potvrdila aj hovorkyňa čínskej vlády.



O telefonáte čínskeho lídra s ukrajinským prezidentom predtým informovali tiež čínske štátne médiá, ktoré citovala tlačová agentúra AP. Podľa týchto médií Si vyzval v rozhovore na rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou a pripomenul, že "v jadrovej vojne niet víťaza".



Si ubezpečil Zelenského, že Čína je vo vojnovom konflikte na Ukrajine neutrálna a zasadzuje sa za mier. Zdôraznil tiež, že jediným východiskom z vojny sú rokovania.



Peking vo februári predložil svoj 12-bodový mierový plán na politické urovnanie medzi Moskvou a Kyjevom.



Oficiálne Čína zastáva k ruskej agresii voči Ukrajine neutrálny postoj, ale Západ ju považuje za spojenca Ruska. Samotná Moskva tiež nevynechá žiadnu príležitosť deklarovať svoje partnerstvo s Pekingom, doplnila AP.



Peking v stredu na tlačovej konferencii spresnil, že podnet na telefonát prišiel z Kyjeva, píše agentúra AFP. Jü Ťün z čínskeho ministerstva zahraničných vecí na otázku o rozhovore odpovedal, že "telefonát iniciovala ukrajinská strana".