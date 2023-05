Zelenskyj mal dve kolá stretnutí, sľúbili mu pomoc až do obnovy mieru

Hirošima 21. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mal v nedeľu na summite skupiny najvyspelejších demokracií G7 v japonskom meste Hirošima dve veľké kolá stretnutí. Jedno kolo absolvoval s lídrami G7 a druhé s nimi a zároveň s hosťami pozvanými na summit vrátane Indie, Južnej Kórey a Brazílie. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Zelenskyj absolvoval aj dvojstranné rozhovory s niekoľkými ďalšími lídrami.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol sľúbil v nedeľu Ukrajine odmínovacie zariadenia a ďalšiu pomoc. Oznámil to po rozhovoroch s prezidentom Zelenským na okraj summitu G7, píše agentúra DPA.



Jun sa Zelenskému zaviazal, že Soul urýchlene poskytne Kyjevu potrebnú pomoc, okrem odmínovacích zariadení aj napríklad sanitky pre armádu, uviedli juhokórejské médiá s odvolaním sa na prezidentský úrad.



Išlo o prvé stretnutie oboch prezidentov od spustenia ruskej invázie na Ukrajinu pred približne 15 mesiacmi.



Južná Kórea sa podieľa tiež na finančných sankciách uvalených na Rusko a poskytuje Ukrajine prevažne humanitárnu pomoc. Neposiela jej zbrane, napriek žiadostiam Kyjeva o takúto pomoc.



Zelenskyj sa na stretnutí s Junom poďakoval Južnej Kórei za jej doterajšiu podporu, uviedol prezidentský palác v Soule.



Obe strany sa tiež dohodli na spolupráci na obnove Ukrajiny po vojne. Prezident Jun vyhlásil, že Južná Kórea bude stáť pri Ukrajincoch až do obnovenia mieru.



Kanadský premiér Justin Trudeau v nedeľu na tlačovej konferencii v Hirošime oznámil, že Kanada bude podporovať Ukrajinu v konflikte s Ruskom tak dlho, ako bude potrebné. Kanada bude cvičiť ukrajinských vojakov a prípadne aj pilotov, spresnil Trudeau.



Trudeau, ktorý na summite G7 v Hirošime vyjadril podporu i samotnému Zelenskému, na tlačovej konferencii povedal, že pokiaľ ide o podporu Ukrajine, "vždy skúmame, čo ďalšie ešte pre ňu môžeme urobiť".



Kanadský premiér a ďalší lídri z G7 vyslali tento víkend Rusku jasný signál, že v konflikte silne podporujú Ukrajinu. Do skupiny G7 patria Japonsko, Francúzsko, Kanada, Nemecko, Taliansko, Spojené kráľovstvo a USA.



Americký prezident Joe Biden a vysokopostavení predstavitelia USA povedali v piatok v Hirošime lídrom G7, že Washington podporuje spoločné spojenecké výcvikové programy pre ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16 americkej výroby.