Zelenskyj mal na schôdzke s Trumpom v Haagu sako

Washington 25. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu na svojom rokovaní s prezidentom USA Donaldom Trumpom vymenil svoje obvyklé tričko či mikinu za formálnejšie čierne sako vojenského strihu s čiernou košeľou.



Napísal o tom na svojom webe denník New York Post (NYP), podľa ktorého sa Zelenskyj poučil zo stretnutia v Oválnej pracovni Bieleho domu z februára tohto roku, ktoré sa zvrhlo na ostrú výmenu názorov a keď jeden z prítomných novinárov Zelenskému vytkol, že na schôdzku s Trumpom a viceprezidentom J. D. Vanceom neprišiel v obleku, ako si to vyžadujú protokolárne zvyklosti. S ironickou poznámkou o oblečení privítal v ten deň Zelenského aj Trump.



Zmenou štýlu obliekania na summite NATO v Haagu Zelenskyj zaujal aj viaceré svetové médiá. Podľa mnohých komentárov ide aj o gesto voči prezidentovi Trumpovi, i keď Zelenskyj si k čiernemu saku a košeli obliekol zrejme bežné, nie oblekové nohavice.



Zelenského štýl v obliekaní sa zmenil koncom apríla, keď sa v čiernom bluzóne vojenského strihu a čiernej košeli objavil vo Vatikáne na pohrebe pápeža Františka, na ktorý zasa Trump prišiel oblečený v rozpore s protokolom v modrom obleku s modrou kravatou. Bolo to prvé stretnutie Zelenského a Trumpa od hlučnej roztržky v Bielom dome, ktorá sa odohrala v priamom televíznom prenose.



Počas uplynulých dvoch mesiacov sa Zelenskyj na verejnosti objavil v čiernych oblekoch rôznych strihov opakovane, napríklad počas návštev Nemecka 28. mája či Británie 23. júna.



Zelenského oblečenie počas utorkovej recepcie u holandského kráľa pozostávalo z bluzónu podobného saku s fazónkovým golierom, čiernej košele a nohavíc klasického strihu. Namiesto spoločenských topánok mal však obuté čierne topánky vojenského strihu. Táto kombinácia - podľa znalcov módy - „odkazuje na vojenskú estetiku s pridaním prvkov civilného štýlu“.



Ukrajinské médiá pred časom informovali, že kapsulovú kolekciu čiernych outfitov pre Zelenského vytvoril ukrajinský návrhár Viktor Anisimov, poznamenáva TASR.



Kolekcia zahŕňa dva tucty rôznych druhov oblečenia: klasické košele, roláky, tričká, poľné bundy i športové saká. Všetky boli ušité z prírodných certifikovaných látok, ako je ľan, bavlna či žihľava. Ide o kolekciu vytvorenú exkluzívne pre Zelenského a momentálne nie je dostupná pre spotrebiteľov v e-shope Anisimovej firmy, ktorá aj počas vojny zostala v Kyjeve.



Svoje neformálne oblečenie, ktoré začal nosiť koncom februára 2022, keď Rusko rozpútalo vojnu proti Ukrajine, označuje ukrajinský prezident za prejav solidarity s ozbrojenými silami Ukrajiny.