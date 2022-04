Zelenskyj: Merkelová a Sarkozy by mali navštíviť mesto Buča

Kyjev 4. apríla (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky exprezident Nicolas Sarkozy by mali navštíviť kyjevské predmestie Buča, kde po odchode ruských vojakov našli desiatky zabitých civilistov. Podľa Zelenského by si tam politici urobiť obraz o svojej neúspešnej politike voči Rusku z uplynulých rokov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a denníka The Guardian.



Členské štáty NATO na summite v roku 2008 dali Ukrajine vyhliadku na prijatie do Aliancie, od ktorej však ustúpili s ohľadom na Rusko, pripomína DPA.



"Pozývam pani Merkelovú a pána Sarkozyho, aby navštívili Buču a pozreli sa, kam politika ústupkov voči Rusku za 14 rokov viedla," povedal Zelenskyj vo videopríhovore v nedeľu večer.



Ukrajinský líder však následne objasnil, že neobviňuje Západ, len si myslí, že jeho krajina má "právo hovoriť o nerozhodnosti".



"Neobviňujeme nikoho okrem konkrétnych ruských vojakov, ktorí toto urobili našim ľuďom. A tých, ktorí im vydali príkazy. Ale máme právo hovoriť o nerozhodnosti. O ceste do takejto Buče, Hostomeľa, Charkova, Mariupola," citoval Zelenského The Guardian.