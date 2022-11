Zelenskyj: Mier nebude, kým sa Krym nevráti Ukrajine

Kyjev 25. novembra (TASR) - Trvalý mier sa nedosiahne, kým nebude Krym vrátený Ukrajine. V piatok to v rozhovore pre britský ekonomický denník Financial Times povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala zo spravodajskej stanice Sky News.



Zelenskyj zdôraznil, že ruské jednotky by mali byť vytlačené zo všetkých častí ukrajinského územia – nielen z Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti, ktoré boli anektované v októbri, ale aj z polostrova Krym. Ten Rusko anektovalo ešte v roku 2014.



"Ak sa nepodarí získať späť územie v plnom rozsahu, vojna sa dostáva na bod mrazu. A je len otázkou času, kedy sa opäť obnoví," upozornil najvyšší ukrajinský predstaviteľ.



Zelenskyj dodal, že zmätkom spôsobeným súčasnou situáciou a budúcim osudom Krymu on rozumie. Zároveň uviedol, že privíta všetky návrhy na to, ako sa nevojenským spôsobom pričiniť o stiahnutie vojenských jednotiek z tohto polostrova.



"Ak také riešenie nebude zahŕňať stiahnutie ruských jednotiek z Krymu, bude to len stratou času," vyhlásil Zelenskyj.



Sky News pripomína, že správy o stiahnutí ruských jednotiek z niektorých ukrajinských území vyvolali v krajine nádej, že by Ukrajina mohla získať späť anektovaný Krym. Volodymyr Zelenskyj v tejto súvislosti v auguste povedal: "Všetko sa začalo na Kryme a tam sa to aj skončí."