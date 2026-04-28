Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Zelenskyj: Moskva chystá ďalšiu ofenzívu napriek problémom armády

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa účastní dvojdňového neformálneho summitu lídrov členských štátov Európskej únie (EÚ) v prístave Agia Napa na Cypre vo štvrtok 23. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Kyjev 28. apríla (TASR) - Ukrajina podľa prezidenta Volodymyra Zelenského získala konkrétne dokumenty z generálneho štábu ruských ozbrojených síl, v ktorých ruská armáda sama priznáva, že nedokáže splniť úlohy stanovené Moskvou. Zelenskyj o tom informoval na sieti X po stretnutí so šéfom ukrajinskej zahraničnej spravodajskej služby Olehom Ivaščenkom, píše TASR.

Napriek údajným problémom ruské politické vedenie podľa Zelenského chystá ďalšie ofenzívne operácie a pripravuje sa na nasadenie ďalších vojakov na Ukrajinu, a to aj prostredníctvom mobilizácie na území Ruska.

Ukrajinská armáda podľa Zelenského pokračuje v oslabovaní ofenzívneho potenciálu ruských síl a jej úlohou je zvyšovať mieru nenapraviteľných strát spôsobených nepriateľovi. Tie tvoria už 60 percent všetkých strát na strane Ruska, uviedol prezident v príspevku, v ktorom zároveň vyzval na zintenzívnie nasadenia dronov pozdĺž frontovej línie a rozšírenie sankcií proti ruskej zbrojárskej výrobe a ropnému sektoru.

„Budeme tiež informovať našich partnerov o tom, ako v Moskve pokračuje príprava plánov operácií proti krajinám NATO, ako aj o pokusoch o väčšie zapojenie Bieloruska do plnenia ruských cieľov,“ napísal na sieti X.

Kyjev nedávno varoval, že Rusko sa môže opäť pokúsiť zatiahnuť Bielorusko do svojej vojny proti Ukrajine. Bielorusko v pohraničných oblastiach podľa Zelenského už buduje cesty smerom k ukrajinskému územiu a pripravuje pozície pre delostrelectvo.
