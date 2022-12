Zelenskyj: Musíme urobiť všetko, aby sme prežili túto zimu

Kyjev 5. decembra (TASR) - S ohľadom na súčasné chladné počasie vyzval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obyvateľstvo na vytrvalosť a odolnosť.



"Nepriateľ dúfa, že využije zimu proti nám — zima a útrapy sa stali súčasťou jeho teroru," uviedol v nedeľu večer vo svojom každodennom videoposolstve, informuje TASR na základe správy agentúry DPA. "Musíme urobiť všetko, aby sme túto zimu prežili, bez ohľadu na to, aká bude krutá," dodal.



Vydržať túto zimu znamená podľa Zelenského vydržať všetko. Rusko má výhodu v podobe rakiet a delostrelectva. "My však máme niečo, čo okupant nemá a nebude mať. Chránime si svoj domov, a to nám dáva najväčšiu možnú motiváciu," zdôraznil ukrajinský prezident.



Ukrajinský ľud bojuje za slobodu a bráni pravdu. "Aby sme prežili zimu, musíme byť odolnejší a jednotnejší ako kedykoľvek predtým," povedal.



"Stojí za to vnímať túto zimu nie ako skúšku, ale ako čas, ktorý nás približuje k víťazstvu. Každý z týchto 90 zimných dní," konštatoval Zelenskyj.