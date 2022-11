Zelenskyj na COP27: Rusko bráni svetu bojovať proti klimatickým zmenám

Šarm aš-Šajch 8. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok obvinil Rusko, že inváziou na Ukrajinu blokuje medzinárodné úsilie bojovať proti klimatickým zmenám. Prostredníctvom videoodkazu to povedal na konferencii OSN o zmene klímy COP27 v egyptskom Šarm aš-Šajchu. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Zelenskyj uviedol, že ruská invázia na Ukrajinu viedla k zničeniu piatich miliónov akrov lesov (viac ako dvoch miliónov hektárov). Zároveň Moskvu obvinil z toho, že pre rozpútanie vojny celosvetovo vzrástli ceny fosílnych palív. "To prinútilo desiatky krajín obnoviť výrobu elektriny z uhlia s cieľom znížiť ceny energie pre svojich obyvateľov," dodal.



Ukrajinský prezident sa vyjadril aj k obavám v spojitosti so Záporožskou atómovou elektrárňou (ZAES), ktorú už niekoľko mesiacov okupuje ruská armáda. "Koho bude zaujímať napríklad množstvo skleníkových plynov v atmosfére, ak časť Európy alebo Blízkeho východu a možno aj severnej Afriky nedajbože zakryje radiačný mrak po (jadrovej) havárii v Záporoží?" opýtal sa prítomných svetových lídrov.



Zároveň nabádal krajiny, aby pomohli "zastaviť tých, ktorí svojou šialenou a nezákonnou vojnou ničia schopnosť sveta pracovať jednotne pre spoločný cieľ". "Bez mieru na Zemi nemôže existovať účinná klimatická politika," zdôraznil.



V poradí 27. Konferencia zmluvných strán (COP) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) potrvá v egyptskom Šarm aš-Šajchu do 18. novembra. Popri rokovaniach sa v pondelok a utorok uskutoční summit viac ako 120 svetových lídrov. Súčasťou konferencie sú aj tematické dni venované financiám, dekarbonizácii, vode, poľnohospodárstvu či energetike.