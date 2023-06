Zelenskyj na Deň otcov poďakoval vojakom bojujúcim proti invázii Ruska

Kyjev 18. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v nedeľu na Deň otcov poďakoval všetkým "silným a statočným" vojakom bojujúcim proti invázii Ruska. Ako na sociálnych sieťach napísal, želá otcom, aby sa nakoniec z frontu vrátili.



Správu priniesli tlačová agentúra AFP a portál britského denníka The Guardian.



"Ocko... Toto slovo počuť každý deň milióny ráz a zakaždým znamená ochranu, silu a bezhraničnú lásku. Na Deň otcov by som rád zaželal, aby toto slovo - ocko - počulo čo najviac ukrajinských mužov!" uviedol prezident.



"Ďakujem vám. Ďakujem každému ukrajinskému otcovi, každej ukrajinskej rodine za našich silných a statočných vojakov, ktorí bránia nezávislosť Ukrajiny a bojujú za prežitie Ukrajiny!" pokračoval.



Zverejnil aj video vládnej iniciatívy s názvom United24, ktorá robí zbierku peňažných darov. Video zachytáva ukrajinských vojakov, ako sa vracajú z frontu domov a objímajú deti.



"Želám našim otcom dlhý život v zdraví. A každému otcovi, ktorý je na fronte, aby sa vrátil domov," povedal Zelenskyj.



Video obsahuje zábery ženy, ktorá ďakuje otcom "za to, že sú našimi hrdinami".



Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022. Západ odhaduje, že na každej strane zahynulo a bolo zranených približne 150.000 ľudí.