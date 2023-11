Zelenskyj na Deň vďakyvzdania ocenil pomoc USA Ukrajine

Kyjev 23. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok na Deň vďakyvzdania poďakoval Spojeným štátom za podporu. Podľa jeho slov boli vďaka "americkej pomoci a celosvetovému vodcovstvu zachránené milióny ukrajinských životov". TASR prevzala správu z portálu britského denníka The Guardian.



Zelenskyj na sociálnej sieti X na tradičný americký sviatok napísal: "V mene všetkých Ukrajincov Olena Zelenská a ja želáme všetkým Američanom šťastný Deň vďakyvzdania. Ďakujeme vám, obyvatelia Ameriky. Vieme, ako veľa vás úprimne sympatizuje s naším bojom a želá Ukrajine víťazstvo. Videli sme, koľkých z vás sa do hĺbky srdca dotkol protiprávny a nevyprovokovaný útok na Ukrajinu a vnímali ste to aj ako útok na vaše hodnoty."



Prezident dodal: "Ukrajina je vám vďačná! A veríme, že jednota slobodného sveta vždy prekoná hrozby proti slobode. Sloboda nesmie prehrať, a neprehrá. Spoločne to zaručíme."