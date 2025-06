Zelenskyj na Globsecu:Bez ekonomického tlaku na Rusko k zvratu nedôjde

Praha 12. júna (TASR) - Rusko nie je možné presvedčiť, aby pristúpilo na mier, je nutné ho k tomu prinútiť, a to nepôjde bez dostatočného ekonomického tlaku. V online prejave na bezpečnostnej konferencii Globsec Forum to vo štvrtok povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hostí vyzval, aby podporili výrazné sprísnenie protiruských sankcií, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Existujú formy nátlaku, ktoré škodia tým, ktorí sú pri moci. Žiadam vás, aby ste podporili výrazné sprísnenie sankcií voči Rusku. Naším cieľom musí byť výrazne znížiť príjmy Ruska z ropy,“ podotkol Zelenskyj a dodal, že to môže oslabiť ruský rozpočet. Bez takéhoto tlaku podľa neho k zvratu na Ukrajine nedôjde.



„Rusko sa obáva o peniaze, o takzvanú prestíž v zahraničnej politike a o náš odpor, ale nestará sa o životy miliónov vlastných ľudí,“ podotkol s tým, že Ukrajina musí čeliť režimu, ktorý zaobchádza s ľudským životom ako s bezcenným. „Keď život pre tých, ktorí sú pri moci, nič neznamená, potom nie je vylúčený žiadny zločin, dokonca ani totálna agresia,“ opísal postoj Ruska ukrajinský prezident.



Vojna sa podľa neho stáva technologicky náročnejšou a využíva rôzne drony, ktorých výrobu sa Rusko chystá výrazne posilniť. To chce však podľa neho aj Ukrajina a hoci na to už má vo svojich továrňach dostatočnú kapacitu, chýbajú jej financie. Obrátil sa na Európu, aby sa aj ona postavila k výrobe dronov s urgentnosťou.



„Musíme posilniť všetky formy obrannej spolupráce, najmä tie, ktoré nám pomáhajú stať sa technologicky vyspelejšími a používať drony každého druhu – vo vzduchu, na súši aj na mori... Musíme byť rýchlejší a silnejší ako naši nepriatelia,“ zdôraznil ukrajinský prezident.



Ukrajina dnes podľa neho pre Európu znamená bezpečnostné záruky. „Samozrejme, NATO je spoľahlivým spojencom, ale skutočnosť, že Ukrajina stojí a nedovolí, aby sa vojna ďalej šírila, je silnou bezpečnostnou zárukou pre celú Európu,“ dodal.



Na konferencii sa osobne zúčastňuje ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha a ďalší politici z Ukrajiny.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)