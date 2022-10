Zelenskyj na knižnom veľtrhu: Autori musia dokumentovať ruský teror

Frankfurt nad Mohanom 20. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtkovom príhovore k účastníkom knižného veľtrhu v nemeckom Frankfurte na Mohanom apeloval na spisovateľov, aby písali o "terore", ktorý páchajú ruské sily na Ukrajine. Autorov tiež pozval, aby jeho krajinu navštívili. TASR informuje na základe správ prevzatých z agentúr AFP a DPA.



"Namiesto kultúry dováža Rusko smrť," vyhlásil Zelenskyj prostredníctvom videospojenia. "Preto vás vyzývam, prosím, robte všetko pre to, aby sa ľudia dozvedeli o terore, ktorý Rusko prinieslo Ukrajine," povedal. "Pozrite sa na to, čím si musia naši ľudia prechádzať, čo sa nám podarilo dosiahnuť a na hrozby, ktorým neustále čelíme. Buďte toho svedkami a hovorte o tom," povedal. "Knihy, dokumenty, scenáre, články, správy – toto nech sú odpovede," dodal.



Zelenskyj upozornil, že ľudia zanedbávajúci poznanie sú ľahšie manipulovateľní a tolerujú politiku krajín, akými sú Rusko či Irán. Na adresu týchto krajín konštatoval, že sú "menej prítomné v kultúrnej sfére, no o to prítomnejšie tam, kde sa všetko ničí".



Ukrajinský prezident tiež kritizoval ľudí, ktorí dosiaľ dôrazne neodsúdili ruskú agresiu voči Kyjevu. "Musíme si to povedať priamo: v Európe je ešte mnoho osobností verejného života, ktoré hlásajú pochopenie voči Rusku," uviedol s tým, že ide o ľudí v politike, biznise, neziskových organizáciách či v médiách.



V sobotu sa má na frankfurtskom veľtrhu osobne zúčastniť Zelenského manželka Olena.



Na päťdňovom knižnom veľtrhu, ktorý sa končí v nedeľu, sa zúčastňuje 46 ukrajinských vydavateľov. Udelená bude Mierová cena nemeckého knižného obchodu za rok 2022, ktorú získa ukrajinský spisovateľ Serhij Žadan.



Súčasťou stánku Ukrajiny je i pódium, nad ktorým sa rozbliká červené svetlo, keď sa na Ukrajine spustia sirény varujúce pred leteckými útokmi.



Sofija Čeľaková z Ukrajinského knižného inštitútu priblížila, že od začiatku ruskej invázie stúpol záujem o publikácie o ukrajinských dejinách a metódach, ako sa vyrovnať s traumou.



Organizátori 74. ročníka frankfurtského veľtrhu uviedli, že poskytnutie rozsiahleho zastúpenia ukrajinským vydavateľom je prejavom odporu voči pokusu o zničenie kultúry a identity Ukrajiny, o čo sa usiluje ruská propaganda.



Prihlásených je tento rok okolo 4000 vystavovateľov z 95 krajín a čestným hosťom veľtrhu je Španielsko. Ruské štátne inštitúcie, ktoré zvyčajne riadia veľtržný stánok svojej krajiny, majú vstup na podujatie zakázaný. Organizátori namiesto nich pozvali prominentných oponentov šéfa Kremľa Vladimira Putina.