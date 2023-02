Zelenskyj na filmovom festivale Berlinale: Umenie sa musí postaviť zlu

Berlín 17. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok prostredníctvom videomostu na slávnostnom otvorení nemeckého filmového festivalu Berlinale prihovoril k filmovým tvorcom a umelcom. Zároveň ich vyzval, aby jasne deklarovali svoju podporu Ukrajine.



"Môže umenie zostať mimo politiky?" spýtal sa Zelenskyj počas prejavu a zdôraznil, že táto otázka sa opäť stala mimoriadne dôležitou, informovala tlačová agentúra DPA.



"Kino a film dokážu prekonať bariéry - skutočné aj ideologické," povedal Zelenskyj, odkazujúc na film Wima Wendersa "Krídla túžby", ktorý predpovedal koniec rozdelenia Nemecka.



"Teraz je to Rusko, ktoré stavia na Ukrajine nový múr. Je to múr medzi slobodou a otroctvom," povedal prezident. Umenie podľa jeho slov nemôže zostať ľahostajné, pretože v tichu sa "hlas zla stáva len hlasnejším a presvedčivejším".



Pred slávnostným otvorením 73. ročníka tohto prestížneho festivalu americká herečka Anne Hathawayová vyzdvihla Zelenského ako novodobého hrdinu a poďakovala sa organizátorom festivalu za to, že mu umožnili predniesť prejav. Vedenie festivalu označilo jeho účasť za mimoriadnu poctu.



Berlinale v stredajšom tlačovom vyhlásení vyjadrilo solidaritu s Ukrajincami bojujúcimi za svoju nezávislosť a ostro odsúdilo ruskú útočnú vojnu voči susednej krajine.



Americký herec a režisér Sean Penn odpremiéruje na Berlinale svoj dokument s názvom "Superpower", ktorý zachytáva premenu Zelenského z filmového komika na vojnového hrdinu. Snímka vznikla na základe série vzájomných konverzácií a Penn ju nakrútil v Kyjeve po začiatku ruskej ofenzívy.



Tohtoročné Berlinale sa koná 16.-26. februára, keď si svet pripomenie rok od vypuknutia ofenzívy Moskvy na Ukrajine.



O hlavnú cenu - Zlatého medveďa - sa uchádza 19 filmov. Počas 11 dní bude uvedených takmer 300 nových filmov z celého sveta. Ocenenie za celoživotné dielo si prevezme hollywoodsky oscarový režisér Steven Spielberg.