Zelenskyj na summite G20: Je čas skončiť vojnu, ktorú vedie Rusko

Nusa Dua 15. novembra (TASR) - Teraz je čas ukončiť "deštruktívnu" vojnu, ktorú Rusko vedie na Ukrajine, a zachrániť "tisícky životov", povedal v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas prejavu na summite skupiny G20 v Indonézii. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Som presvedčený, že teraz je čas, keď deštruktívna vojna Ruska môže byť a musí byť zastavená," povedal Zelenskyj, ktorý na schôdzke vystúpil prostredníctvom videolinky. "Zachráni to tisícky životov," podotkol.



Ukrajinský prezident mal na sebe charakteristické tričko vojenskej zelenej farby a rozprával v ukrajinčine, píše AFP. S prejavom sa obrátil k lídrom vrátane amerického prezidenta Joea Bidena a čínskeho lídra Si Ťin-pchinga. Ruský prezident Vladimir Putin v sále prítomný nebol; na summit poslal ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova.



Zelenskyj v prejave kritizoval "šialené hrozby jadrovými zbraňami, ku ktorým sa uchyľujú ruskí predstavitelia", pričom poukázal na temnú Putinovu rétoriku, ktorá je podľa neho nepríjemná dokonca aj pre Peking.



"Neexistuje a nemôže existovať žiadne ospravedlnenie pre jadrové vydieranie," podotkol, pričom poďakoval skupine "G19" - vynímajúc Rusko - za to, že to považuje za samozrejmé.



Ukrajinský prezident zároveň vyzval na rozšírenie dohody o vývoze ukrajinského obilia a jej predĺženie na dobu neurčitú - platnosť dohody sprostredkovanej OSN a Tureckom totiž vyprší 19. novembra.



Ukrajina je jedným z popredných svetových producentov obilia a ruská invázia do júla zablokovala 20 miliónov ton obilia v jej prístavoch, pripomína AFP. "Verím tomu, že si naša iniciatíva na vývoz obilia zaslúži predĺženie na dobu neurčitú - bez ohľadu na to, kedy sa vojna skončí," povedal Zelenskyj a vyzval, aby sa iniciatíva rozšírila aj na ďalšie ukrajinské prístavy.



Ukrajinský líder tiež obvinil Rusko z pokusu "premeniť chlad na zbraň" cielenými útokmi na kľúčovú infraštruktúru v ukrajinských mestách pred príchodom zimy. Podporil tiež Spojenými štátmi vedenú iniciatívu na cenový strop na ruský vývoz ropy, aby sa "energetické zdroje nemohli ďalej využívať ako zbrane".



"Ak sa Rusko snaží pripraviť Ukrajinu, Európu a všetkých spotrebiteľov energie vo svete o predvídateľnosť a cenovú stabilitu, odpoveďou na to by malo byť nútené obmedzenie exportných cien pre Rusko," citovala Zelenského agentúra AFP.