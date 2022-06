Zelenskyj na summite G7: Na rokovania s Ruskom ešte nenastal čas

Elmau 27. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal v pondelok lídrom skupiny G7, že ešte nenastal čas na otvorenie rokovaní s Ruskom, keďže sa Kyjev stále snaží upevniť svoje pozície. Uviedol to v pondelok nemenovaný francúzsky predstaviteľ po tom, ako sa Zelenskyj pripojil prostredníctvom videospojenia k summitu lídrov skupiny G7, informovala agentúra AFP.



"Prezident Zelenskyj veľmi jasne odpovedal, že teraz nie je čas pre rokovania. Ukrajina bude rokovať vtedy, keď bude v takej pozícii, aby to mohla urobiť. To bude vtedy, keď obnoví svoju pozíciu sily," uviedol nemenovaný francúzsky predstaviteľ.



Zelenskyj si podľa neho želá, aby sa vojna skončila čo najrýchlejšie, a to najneskôr začiatkom zimy.



Prezident Zelenskyj sa podľa nemenovaného predstaviteľa snaží zbrojiť, aby "Ukrajina mohla zabrániť ruskému postupu a vytlačiť Rusov za línie z februára", keď Rusko podniklo mohutný vojenský vpád na Ukrajinu.



Ukrajinský prezident sa v pondelok na diaľku pripojil k summitu lídrov G7, ktorý sa v týchto dňoch koná na zámku Elmau v bavorských Alpách, jeho prejav však nebol zverejnený.



Zelenskyj neskôr na sociálnej sieti Telegram uviedol, že požiadal skupinu siedmich hospodársky najvyspelejších štátov sveta, aby ďalej vyvíjala tlak na Rusko prostredníctvom "obmedzenia cien ropy" vyvážanej z Ruska.



"Stála pozícia krajín G7 v súvislosti so sankciami (proti Rusku) je pre nás dôležitá. Sankcie musia byť ďalej sprísnené obmedzením cien ropy vyvážanej agresorom," napísal Zelenskyj po tom, ako vystúpil s príhovorom na summite G7.