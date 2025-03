Zelenskyj na summite privítal iniciatívy na posilnenie obrany EÚ

Brusel 6. marca (TASR) - Stretnutie lídrov Európskej únie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na mimoriadnom summite vo štvrtok v Bruseli trvalo asi jeden a pol hodiny. Prezidenti a premiéri dvadsaťsedmičky v súčasnosti rokujú o zvyšovaní výdavkov na obranu bloku, informuje osobitný spravodajca TASR.



"Bola to otvorená diskusia, ktorá trvala približne jeden a pol hodiny," povedal novinárom predstaviteľ EÚ. Zelenskyj podľa jeho slov informoval najvyšších predstaviteľov Únie o situácii na bojisku, o svojom pokračujúcom diplomatickom úsilí a očakávaniach do budúcnosti s dôrazom na spravodlivý, komplexný a trvalý mier s Ruskom.



"Prezident Zelenskyj privítal iniciatívy na posilnenie obranných kapacít bloku a vyzval na ich využitie na podporu ukrajinskej vojenskej výroby," dodal predstaviteľ EÚ.



Európski lídri sa v súčasnosti zaoberajú otázkou, ako kryť ďalšie výdavky na obranu, a až potom prejdú ku konkrétnym aspektom podpory Ukrajiny, ktorá zápasí s nedostatkom prostriedkov po pozastavení pomoci zo strany Spojených štátov, píše portál Politico.



Vo svojom príspevku na sociálnych sieťach ukrajinský prezident vymenoval niektoré z tém, ktorých sa dotkol v rozhovore s 27 lídrami - dodávky systémov protivzdušnej obrany, zbraní a munície, pomoc ukrajinskému zbrojnému priemyslu, prístupový proces do EÚ a sankcie proti Rusku. Na záver sa EÚ poďakoval za pomoc. "Je veľmi dôležité, že Ukrajinci nie sú sami - cítime to a vieme to," napísal.