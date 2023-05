Zelenskyj na summite RE v Reykjavíku vyzdvihol európsku súdržnosť

Reykjavík 17. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok spojencom poďakoval prostredníctvom videoprejavu na summite Rady Európy (RE) v islandskej metropole Reykjavík a zdôraznil dôležitosť európskej súdržnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Rusko sa veľmi snaží zdokonaliť svoju schopnosť zabíjať. My sa veľmi snažíme zlepšiť ochranu nášho národa," povedal Zelenskyj. "Ďakujem všetkým krajinám a lídrom, ktorí nám pomáhajú celkovo zlepšiť našu vzdušnú obranu. Ukazujeme, čo znamená našich 100 percent aj čo znamená sila slobodného sveta," povedal ďalej lídrom zhromaždeným na summite v Reykjavíku.



Rada Európy bola založená v roku 1949 ako medzinárodná organizácia, ktorej cieľom je presadzovanie ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu v Európe. Od jej vzniku je súčasný summit v Reykjavíku iba štvrtým takýmto stretnutím lídrov. To predchádzajúce sa konalo v roku 2005 v Poľsku.



Rusko bolo z RE vylúčené v dôsledku svojej invázie na Ukrajinu. Bielorusko, ktoré je blízkym spojencom Ruska, je na summite zastúpené len ako pozorovateľ, pripomína DPA.



Lídri členských krajín RE majú v stredu podpísať deklaráciu o registri škôd spôsobených Ukrajine, ktorý bude táto medzinárodná organizácia spravovať. Ide o formu pomoci, keďže to, "čo sa na Ukrajine deje, má obrovské dopady na ekonomiku, hospodárstvo aj ekológiu krajiny," priblížila ešte pred summitom slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá na ňom SR zastupuje.