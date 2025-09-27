Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj: Na Ukrajine je už mesiac systém Patriot z Izraela

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR - Roman Hanc

V máji denník The New York Times napísal, že systém Patriot, ktorý sa nachádzal v Izraeli, bude po modernizácii poskytnutý Ukrajine.

Autor TASR
Kyjev 27. septembra (TASR) — Ukrajina dostala v auguste od Izraela systém protivzdušnej obrany Patriot vyrobený v USA, ďalšie dva sú na ceste. Oznámil to v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informovala agentúra AFP a portál Ukrajinska pravda.

Izraelský systém (Patriot) je v nasadení na Ukrajine už mesiac. Na jeseň dostaneme dva systémy Patriot. Viac vám o Patriotoch nepoviem,“ povedal Zelenskyj na brífingu v Kyjeve.

Zelenskyj predtým informoval, že prvé dodávky amerických zbraní, ktoré Ukrajina dostane v rámci mechanizmu PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny), budú zahŕňať aj rakety pre systémy Patriot a HIMARS. Prostredníctvom tohto mechanizmu USA predajú svoje zbrane spojeneckým krajinám NATO, ktoré ich následne dodajú Ukrajine.

V máji denník The New York Times napísal, že systém Patriot, ktorý sa nachádzal v Izraeli, bude po modernizácii poskytnutý Ukrajine.

Zelenskyj na brífingu tiež vyhlásil, že Ukrajina už vytvorila robustný systém na výrobu stíhacích dronov a mnoho domácich spoločností ich vie vyrábať, ale na zvýšenie výroby chýbajú dostatočné finančné prostriedky.

Od konca septembra do začiatku októbra bude ukrajinská delegácia viesť v Spojených štátoch technické rokovania týkajúce sa nákupu zbraní, uviedol ďalej Zelenskyj. Informoval tiež o výsledkoch rokovaní, ktoré viedol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na okraji všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN.

Dohodli sme sa na nákupe príslušných zbraní z USA prostredníctvom rôznych programov. (...) S prezidentom sme prediskutovali hlavné veci a dohodli sme sa. Teraz prechádzame k praktickej implementácii,“ povedal Zelenskyj.

S Trumpom rokoval aj o dohode o nákupe ukrajinských dronov. „Hovorili sme o dohode o dronoch. Technické tímy na tejto dohode tiež začínajú pracovať. Sú to naše drony, ktoré Spojené štáty priamo kúpia,“ povedal Zelenskyj.
