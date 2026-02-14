Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. február 2026Meniny má Valentín
< sekcia Zahraničie

Zelenskyj: Na Ukrajine nie je jediná elektráreň, ktorú Rusi nezasiahli

.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy pozdravuje publikum po prejave počas zasadnutia na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v Mníchove v Nemecku v sobotu 14. februára 2026. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Mníchov 14. február (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii uviedol, že každá elektráreň v krajine bola poškodená ruskými útokmi. „Nie je jediná elektráreň na Ukrajine, ktorá by nebola poškodená ruskými útokmi,“ povedal Zelenskyj. Informuje o tom agentúra AFP, píše TASR.

Niekedy sa nám podarí doručiť nové rakety pre naše systémy Patriot alebo NASAMS tesne pred útokom, inokedy až na poslednú chvíľu,“ dodal a vyzval na rýchlejšie dodávky zbraní pre ukrajinské systémy protilietadlovej obrany dodávané Západom.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

SLOVÁCI OPÄŤ VÍŤAZNE: Taliansko zdolali 3:2, majú plný počet bodov

Macron vyzval na nastavenie pravidiel spolužitia s Ruskom

ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

SCHOVÁVAL SA 16 ROKOV: Zatkli Slováka, ktorý prišiel na zápas s Fínmi