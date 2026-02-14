< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Na Ukrajine nie je jediná elektráreň, ktorú Rusi nezasiahli
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Mníchov 14. február (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii uviedol, že každá elektráreň v krajine bola poškodená ruskými útokmi. „Nie je jediná elektráreň na Ukrajine, ktorá by nebola poškodená ruskými útokmi,“ povedal Zelenskyj. Informuje o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Niekedy sa nám podarí doručiť nové rakety pre naše systémy Patriot alebo NASAMS tesne pred útokom, inokedy až na poslednú chvíľu,“ dodal a vyzval na rýchlejšie dodávky zbraní pre ukrajinské systémy protilietadlovej obrany dodávané Západom.
