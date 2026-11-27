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Zelenskyj: Na Ukrajinu repatriovali deväť detí
Zelenskyj tiež dodal, že doteraz sa podarilo repatriovať celkovo 2875 detí.
Autor TASR
Kyjev 27. novembra (TASR) - Na Ukrajinu sa v piatok vrátilo deväť detí z Ruskom okupovaných území, ako aj zo samotného Ruska, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sieti X. Deje sa tak vďaka pomoci manželky amerického prezidenta Melanie Trumpovej.
„Ide o deti z dočasne okupovaných území Chersonskej a Záporožskej oblasti a Krymu,“ spresnil Zelenskyj, ktorý sa prvej dáme USA poďakoval za „pomoc a intervenciu“. Biely dom o návrate detí informoval už v stredu 25. novembra.
Zelenskyj tiež dodal, že doteraz sa podarilo repatriovať celkovo 2875 detí. Ubezpečil, že Ukrajina na žiadne z nich nezabúda. „Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ich našli a vrátili k ich rodinám a blízkym,“ dodal.
Prezident v príspevku uviedol aj mená detí: Valerija, Marta, Mykola, Ruslan, Sofia, Davyd, Olexij, Olexandr a najmladší Artem, ktorý má iba osem rokov a ktorý svoju matku nevidel od roku 2022, keď odišla do Černihivskej oblasti vybaviť právne záležitosti a po začiatku ruskej invázie sa už nemohla vrátiť. Odvtedy Artem žil na okupovanom území so starou mamou, ktorá ho teraz sprevádzala pri návrate, kde sa opäť stretol so svojou mamou.
Na Ukrajinu sa vrátila aj Anastasija, obyvateľka zariadenia ústavnej starostlivosti o deti v meste Olešky, ktorá potrebuje osobitnú podporu. Príslušné zariadenia na Ukrajine im všetkým poskytnú potrebnú pomoc, doplnil Zelenskyj.
Od začiatku ruskej invázie bolo podľa ukrajinských úradov zdokumentovaných viac ako 20.600 prípadov deportácie a núteného presunu ukrajinských detí. Nie všetky boli odvlečené priamo do Ruska. Časť z nich bola násilne presunutá v rámci okupovaných území Ukrajiny. Skutočný počet takýchto detí môže byť vyšší, keďže Moskva neposkytuje úplné údaje o ich osude.
Melania Trumpová podľa Bieleho domu zohrala zásadnú rolu aj pri dosiahnutí prímeria, ktoré začiatkom novembra umožnilo evakuáciu mnohých ľudí z Olešiek v okupovanej časti Chersonskej oblasti. Mesto sa nachádza v oblasti bojov a jeho obyvatelia boli už niekoľko mesiacov bez zásobovania.
„Ide o deti z dočasne okupovaných území Chersonskej a Záporožskej oblasti a Krymu,“ spresnil Zelenskyj, ktorý sa prvej dáme USA poďakoval za „pomoc a intervenciu“. Biely dom o návrate detí informoval už v stredu 25. novembra.
Zelenskyj tiež dodal, že doteraz sa podarilo repatriovať celkovo 2875 detí. Ubezpečil, že Ukrajina na žiadne z nich nezabúda. „Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ich našli a vrátili k ich rodinám a blízkym,“ dodal.
Prezident v príspevku uviedol aj mená detí: Valerija, Marta, Mykola, Ruslan, Sofia, Davyd, Olexij, Olexandr a najmladší Artem, ktorý má iba osem rokov a ktorý svoju matku nevidel od roku 2022, keď odišla do Černihivskej oblasti vybaviť právne záležitosti a po začiatku ruskej invázie sa už nemohla vrátiť. Odvtedy Artem žil na okupovanom území so starou mamou, ktorá ho teraz sprevádzala pri návrate, kde sa opäť stretol so svojou mamou.
Na Ukrajinu sa vrátila aj Anastasija, obyvateľka zariadenia ústavnej starostlivosti o deti v meste Olešky, ktorá potrebuje osobitnú podporu. Príslušné zariadenia na Ukrajine im všetkým poskytnú potrebnú pomoc, doplnil Zelenskyj.
Od začiatku ruskej invázie bolo podľa ukrajinských úradov zdokumentovaných viac ako 20.600 prípadov deportácie a núteného presunu ukrajinských detí. Nie všetky boli odvlečené priamo do Ruska. Časť z nich bola násilne presunutá v rámci okupovaných území Ukrajiny. Skutočný počet takýchto detí môže byť vyšší, keďže Moskva neposkytuje úplné údaje o ich osude.
Melania Trumpová podľa Bieleho domu zohrala zásadnú rolu aj pri dosiahnutí prímeria, ktoré začiatkom novembra umožnilo evakuáciu mnohých ľudí z Olešiek v okupovanej časti Chersonskej oblasti. Mesto sa nachádza v oblasti bojov a jeho obyvatelia boli už niekoľko mesiacov bez zásobovania.