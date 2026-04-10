Zelenskyj: Na vyhlásenie prímeria budeme recipročne reagovať
Autor TASR
Kyjev 10. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer na sociálnej sieti X uviedol, že Ukrajina je pripravená recipročne reagovať na vyhlásenie prímeria počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov, ktoré krátko predtým nariadil ruský prezident Vladimir Putin, informuje TASR.
„Ukrajina opakovane vyhlásila, že sme pripravení na recipročné kroky. Navrhli sme prímerie počas tohtoročných veľkonočných sviatkov a v tomto duchu budeme konať. Ľudia potrebujú Veľkú noc bez hrozieb a skutočný posun smerom k mieru, a Rusko má šancu, aby sa po Veľkej noci k útokom nevrátilo,“ deklaroval ukrajinský prezident.
Pokoj zbraní by sa mal začať 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a skončiť o polnoci 12. apríla (23.00 h SELČ). Rusko uviedlo, že predpokladá zastavenie bojov aj z ukrajinskej strany. Jednotky Moskvy však majú zostať pripravené zabrániť možným provokáciám zo strany nepriateľa.
