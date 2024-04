Zelenskyj na výročie havárie v Černobyle upozornil na jadrovú hrozbu

Kyjev 26. apríla (TASR) - Tým, že sa Rusko zmocnilo Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES), vzniká hrozba radiačnej katastrofy, vyhlásil v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Spravil tak v deň, keď si na Ukrajine pripomínajú 38. výročie jadrovej katastrofy v Černobyle, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Ruské sily obsadili ZAES na juhu Ukrajiny v prvých dňoch invázie začiatkom roka 2022. Obe strany konfliktu sa odvtedy pravidelne obviňujú z ohrozovania tejto najväčšej jadrovej elektrárne v Európe.



"Ruskí teroristi držia v zajatí záporožskú elektráreň už 785 dní," uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram. "Je na zodpovednosti celého sveta vyvíjať tlak na Rusko, aby zaistilo oslobodenie ZAES a jej návrat pod plnú kontrolu Ukrajiny, ako aj to, aby boli všetky ukrajinské jadrové zariadenia chránené pred ruskými útokmi," napísal.



"Je to jediný spôsob, ako zabrániť novým radiačným katastrofám, teda tomu, čo denne hrozí v dôsledku prítomnosti ruských okupantov v ZAES," dodal ukrajinský prezident.



Zelenskyj sa takto vyjadril v rámci výročia havárie v černobyľskej jadrovej elektrárni ležiacej na severe Ukrajiny. Táto havária je považovaná za najhoršiu jadrovú katastrofu na svete. V jej dôsledku prišlo ku kontaminácii veľkej časti súčasného územia Ukrajiny, Bieloruska i Ruska. Radiácii bola vtedy vystavená aj veľká časť Európy.



"Havária v Černobyle ukazuje, ako rýchlo sa môžu objaviť smrteľné hrozby," uviedol Zelenskyj ešte v piatok.



Ruské sily obsadili v prvý deň invázie, keď na Ukrajinu vtrhli aj z Bieloruska, i jadrovú elektráreň v Černobyle, ktorá je mimo prevádzky. Zariadenie však o niekoľko týždňov neskôr opustili.



Rusko ovláda ZAES od marca 2022. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vyslala neskôr do elektrárne svojich inšpektorov a neraz vyjadrila obavy nad bezpečnosťou tejto elektrárne.