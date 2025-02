Zelenskyj na výročie ruskej invázie ocenil hrdinstvo a odpor Ukrajiny

Kyjev 24. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ocenil pri príležitosti tretieho výročia ruskej invázie na Ukrajinu absolútne hrdinstvo jej obyvateľov a ich odpor voči agresii. Takisto vyjadril vďaku všetkým, ktorí napadnutú krajinu podporujú, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Ruské sily prekročili v noci z 23. na 24. februára 2022 na pokyn prezidenta Vladimira Putina hranice Ukrajiny. V dôsledku invázie, ktorú Moskva označuje za "špeciálnu vojenskú operáciu", vypukol v Európe najkrvavejší ozbrojený konflikt od druhej svetovej vojny.



Pri vojne na Ukrajine boli v uplynulých troch rokoch na oboch stranách zabité desaťtisíce vojakov a tiež ukrajinských civilistov. Mestá na juhu i východe krajiny boli zrovnané so zemou a milióny ľudí museli opustiť svoje domovy.



"Tri roky odporu. Tri roky vďačnosti. Tri roky absolútneho hrdinstva Ukrajincov. Som hrdý na Ukrajinu! Ďakujem všetkým, ktorí ju bránia a podporujú," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.



Do Kyjeva začali v pondelok ráno prichádzať západní lídri, medzi nimi aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej Ukrajina nebojuje len za svoje prežitie, ale aj osud Európy.



Podľa Zelenského v priebehu dňa do ukrajinskej metropoly celkovo dorazí 13 lídrov, zatiaľ čo 24 ďalších sa k mimoriadnemu stretnutiu pripojí prostredníctvom telemostu. Ukrajinský prezident dúfa, že pôjde o prelomové stretnutie.



Západ od začiatku ruskej invázie silne podporuje Ukrajinu i Zelenského, po návrate Donalda Trumpa do úradu amerického prezidenta však hrozí, že táto podpora bude narušená a v kritickom okamihu vojny spochybnená dôležitá vojenská i finančná pomoc pre Kyjev, napísala AFP.



Ruské sily medzitým naďalej postupujú na východe Ukrajiny, pričom Moskvu povzbudila Trumpova diplomacia smerom k nej i jeho skepsa voči dlhodobej podpore Kyjeva. Na obe strany konfliktu Trump tlačí, aby vojnu urýchlene ukončili.



Európa sa zase snaží nájsť odpoveď na Trumpove kroky v súvislosti s tým, že on i jeho administratíva spochybňujú nielen podporu Ukrajiny, ale aj transatlantickú bezpečnostnú spoluprácu medzi Spojenými štátmi a ich európskymi spojencami.



Zelenskyj žiada od spojencov Ukrajiny, aby jej poskytli bezpečnostné záruky, ktoré by zaistili, že Rusko nevyužije prípadné prímerie na prezbrojenie a nezaútočí znovu. V nedeľu ponúkol svoju funkciu výmenou za mier alebo členstvo jeho krajiny v Severoatlantickej aliancii.