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Zelenskyj: Na zimu potrebujeme 300 rakiet Patriot
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval na vytvorenie nového európskeho systému protivzdušnej obrany počas 12 mesiacov, ktorý by dokázal odolávať ruským balistickým raketám.
Autor TASR
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Paríž 14. júla (TASR) - Nemecko, Francúzsko a ďalších sedem krajín sa spojili s Ukrajinou v novej koalícii protivzdušnej obrany v reakcii na pokračujúce ruské útoky proti Ukrajine. „Vytvorením koalície protivzdušnej obrany posilňujeme schopnosti, ktoré Európa potrebuje,“ povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron po pondelkovom stretnutí tzv. koalície ochotných. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Koalícia protivzdušnej obrany je podskupinou širšej koalície ochotných, ktorá združuje takmer štyri desiatky krajín podporujúcich obranu Ukrajiny proti ruskej invázii. Na novej obrannej aliancii sa okrem Nemecka, Francúzska a Ukrajiny podieľajú aj Dánsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.
Jej cieľom je posilniť európsku priemyselnú spoluprácu v oblasti protiraketovej obrany a doplniť existujúce systémy protivzdušnej obrany. „Spájaním našej priemyselnej obrannej základne, výskumu a operačných skúseností je cieľom vybudovať pre Európu spoločnú obrannú schopnosť proti balistickým raketám a podporovať súvisiace aktivity,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval na vytvorenie nového európskeho systému protivzdušnej obrany počas 12 mesiacov, ktorý by dokázal odolávať ruským balistickým raketám. Na zasadnutí v Paríži uviedol, že Kyjev pracuje na vlastnom protibalistickom systéme s názvom Freyja, ktorý má byť lacnejšou a zároveň výkonnou alternatívou k americkému Patriotu.
Zelenskyj v tejto súvislosti povedal, že robí všetko pre získanie novej munície pre ukrajinské batérie protivzdušnej obrany Patriot od spojencov, lebo tieto sú najúčinnejšie proti ruským balistickým strelám.
Na nadchádzajúcu zimu preto požiadal o ďalšie dodávky. „Vypočítali sme, že tento balík by mal zahŕňať 100 rakiet Patriot mesačne – 300 rakiet na zimu,“ uviedol prezident podľa vyhlásenia. Dodal, že čím viac ochranných systémov bude mať Ukrajina, tým menej dôvodov bude mať Rusko predlžovať vojnu do zimy.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare povedal, že Kyjevu vydajú licenciu na výrobu munície pre systémy Patriot. Ide však o dlhodobé riešenie.
Zelenskyj uviedol, že Spojené štáty v súčasnosti uprednostňujú dopĺňanie vlastných zásob a podporu spojencov v Perzskom zálive po iránskych útokoch.
Moskva zasadnutie koalície ochotných označila ako stretnutie lídrov, ktorí „nechcú mier“. „Je to koalícia vojnových štváčov,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Koalícia protivzdušnej obrany je podskupinou širšej koalície ochotných, ktorá združuje takmer štyri desiatky krajín podporujúcich obranu Ukrajiny proti ruskej invázii. Na novej obrannej aliancii sa okrem Nemecka, Francúzska a Ukrajiny podieľajú aj Dánsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.
Jej cieľom je posilniť európsku priemyselnú spoluprácu v oblasti protiraketovej obrany a doplniť existujúce systémy protivzdušnej obrany. „Spájaním našej priemyselnej obrannej základne, výskumu a operačných skúseností je cieľom vybudovať pre Európu spoločnú obrannú schopnosť proti balistickým raketám a podporovať súvisiace aktivity,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval na vytvorenie nového európskeho systému protivzdušnej obrany počas 12 mesiacov, ktorý by dokázal odolávať ruským balistickým raketám. Na zasadnutí v Paríži uviedol, že Kyjev pracuje na vlastnom protibalistickom systéme s názvom Freyja, ktorý má byť lacnejšou a zároveň výkonnou alternatívou k americkému Patriotu.
Zelenskyj v tejto súvislosti povedal, že robí všetko pre získanie novej munície pre ukrajinské batérie protivzdušnej obrany Patriot od spojencov, lebo tieto sú najúčinnejšie proti ruským balistickým strelám.
Na nadchádzajúcu zimu preto požiadal o ďalšie dodávky. „Vypočítali sme, že tento balík by mal zahŕňať 100 rakiet Patriot mesačne – 300 rakiet na zimu,“ uviedol prezident podľa vyhlásenia. Dodal, že čím viac ochranných systémov bude mať Ukrajina, tým menej dôvodov bude mať Rusko predlžovať vojnu do zimy.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare povedal, že Kyjevu vydajú licenciu na výrobu munície pre systémy Patriot. Ide však o dlhodobé riešenie.
Zelenskyj uviedol, že Spojené štáty v súčasnosti uprednostňujú dopĺňanie vlastných zásob a podporu spojencov v Perzskom zálive po iránskych útokoch.
Moskva zasadnutie koalície ochotných označila ako stretnutie lídrov, ktorí „nechcú mier“. „Je to koalícia vojnových štváčov,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.