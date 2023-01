Zelenskyj na Zlatých glóbusoch: Tretia svetová vojna nebude

Kyjev/Los Angeles 11. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že tretia svetová vojna nebude. Povedal to v noci na stredu prostredníctvom videoodkazu na 80. ročníku udeľovania Zlatých glóbusov v Los Angeles. TASR o tom informuje na základe správy britskej spravodajskej stanice Sky News.



Zelenskyj vo svojom príhovore vzdal hold tým, ktorý podporujú Ukrajinu v boji proti ruským inváznym jednotkám. "Pred nami sú ešte bitky a slzy. Ale teraz vám môžem povedať, kto bol najlepší v predchádzajúcom roku – vy v slobodnom svete... Tí, ktorí sa zjednotili v podpore slobodného ukrajinského ľudu v našom spoločnom boji za slobodu a demokraciu" povedal.



Ukrajinský prezident tiež uviedol, že prvá a druhá svetová vojna si vyžiadali milióny životov. Tretia svetová vojna však podľa jeho slov nebude. "Nie je to trilógia. Ukrajina zastaví ruskú agresiu na našom území. Zvládneme to spolu s celým slobodným svetom. Dúfam, že vy všetci budete s nami v deň nášho víťazstva," uzavrel.



Zlaté glóbusy v 25 televíznych a filmových kategóriách každoročne udeľuje Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA). Tohtoročné odovzdávanie cien sa konalo v hoteli Beverly Hilton v Los Angeles a moderoval ho stand-up komik Jerrod Carmichael.