Zelenskyj načrtol možnosť summitu Ukrajiny, Ruska, USA, EÚ a Británie

Kyjev 19. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Kyjev spoločne so svojimi partnermi zvažuje organizáciu summitu na vysokej úrovni medzi Ukrajinou, Ruskom, Spojenými štátmi, krajinami Európskej únie (EÚ) a Veľkou Britániou. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, DPA a Reuters.



Zelenskyj po dvoch pondelkových telefonátoch s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyjadril nádej v čo najskoršie zorganizovanie takéhoto stretnutia. Konať by sa podľa neho mohlo v Turecku, Vatikáne či Švajčiarsku.



„Uvažujeme o stretnutí všetkých tímov na vysokej úrovni,“ uviedol Zelenskyj, ktorý telefonoval s Trumpom pred jeho rozhovorom s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, no i po ňom. Na druhom hovore sa zúčastnili aj lídri Francúzska, Fínska, Nemecka, Talianska a Európskej únie.



Podľa nemeckej spolkovej vlády budú Spojené štáty v mierových rokovaniach na Ukrajine „úzko koordinovať“ ďalšie kroky so svojimi európskymi partnermi. V zápise z telefonátu, ktorý zverejnil hovorca nemeckého kancelára Friedricha Merza, sa uvádza, že lídri hovorili o ďalších krokoch a zdôraznili „svoju ochotu úzko sprevádzať Ukrajinu na ceste k prímeriu“. „Európski účastníci (telefonátu) oznámili, že zvýšia tlak na ruskú stranu prostredníctvom sankcií,“ uvádza zápis. Zámer sprísniť európske sankcie potvrdil Merz aj v príspevku na sociálnej sieti X.



Trump po telefonáte s Putinom povedal, že Rusko a Ukrajina „začnú okamžite rokovať“ o prímerí. Zelenskyj počas prvého rozhovoru údajne vyzval amerického prezidenta neprijímať rozhodnutia bez Kyjeva a sprísniť sankcie uvalené na Rusko, pokiaľ Putin nepristúpi na prímerie.



Trump s Putinom v pondelok viedli vyše dvojhodinový rozhovor, o ktorého priebehu americký prezident okamžite informoval aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú, nemeckého kancelára Friedricha Merza a fínskeho prezidenta Alexandra Stubba.



Lídri rokovali o konflikte na Ukrajine, o Iráne, normalizácii vzťahov, vzájomnom obchode či organizácii spoločného summitu. Putin rozhovor označil za úprimný, informatívny a užitočný. Trump telefonát označil za veľmi dobrý.