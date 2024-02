Zelenskyj nalieha na americký Kongres, aby schválil pomoc pre Ukrajinu

Washington/Kyjev 23. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval americký Kongres, aby schválil ďalšiu pomoc pre Ukrajinu. Ak sa tak nestane, Ukrajinci za to zaplatia svojimi životmi, povedal v rozhovore pre americkú televíziu Fox News odvysielanom vo štvrtok. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Republikáni v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu zdržujú schválenie novej americkej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 60 miliárd dolárov. Zelenskyj ich preto v rozhovore s Fox News vyzval do akcie.



"Či prežijeme bez pomoci Kongresu? Samozrejme, ale nie všetci," povedal Zelenskyj v rozhovore s redaktorom Bretom Baierom, ktorý natočili neďaleko ukrajinského frontu. AFP upozorňuje, že televíziu Fox News uprednostňujú konzervatívni diváci.



Podľa Zelenského je pritom cena za pomoc pre Kyjev teraz oveľa nižšia než náklady, ktoré v prípade úspechu Ruska na Ukrajine bude potencionálne nutné vynaložiť na konfrontáciu s ním.



Spojené štáty už poskytli Ukrajine pomoc v hodnote desiatok miliárd dolárov a zatiaľ sú jej najväčším sponzorom. Prostriedky doteraz vyhradené na pomoc sa však minuli a spojenci bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v snemovni schválenie novej pomoci zdržujú.



Trump je favoritom na republikánsku nomináciu v nadchádzajúcich prezidentských voľbách a stavia sa proti pomoci Kyjevu. Zelenskyj na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii koncom minulého týždňa povedal, že je pripravený vziať Trumpa na front na Ukrajine. Tvorcovia politiky by podľa neho mali osobne vidieť, čo so sebou prináša skutočná vojna.