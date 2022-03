Zelenskyj nalieha na Západ, aby sa vyriešila ponuka poľských lietadiel

Kyjev 9. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v stredu západné mocnosti, aby sa bezodkladne rozhodli ohľadom ponuky Poľska dodať jeho krajine bojové stíhačky. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.



"Kedy už padne rozhodnutie? Pozrite sa, sme vo vojne! Opäť vás žiadame, aby ste sa čo najskôr rozhodli. Pošlite nám lietadlá," uviedol Zelenskyj vo videonahrávke na svojom kanáli sociálnej siete Telegram.



Spojené štáty v utorok odmietli Poľskom predložený plán poslať Ukrajine svoju letku stíhacích lietadiel typu MiG-29 cez americkú leteckú základňu Ramstein v Nemecku. Varšava navrhla, aby jej vzdušné sily dostali ako náhradu stíhacie lietadlá typu F-16 Fighting Falcon.



"V médiách sledujeme, že medzi americkou a poľskou stranou prebiehajú rokovania. Cítime však, že ponuka Poľska nemá podporu. Nemáme čas na médiá, na všetky tieto signály. Toto nie je stolný tenis. Ide o ľudské životy," dodal Zelenskyj.



Hovorca Pentagónu John Kirby v utorok uviedol, že vyhliadka na presun týchto strojov zo základne, ktorú spravujú USA a NATO, do "vzdušného priestoru, o ktorý Ukrajina súperí s Ruskom, vyvoláva vážne obavy celej Severoatlantickej aliancie".



"Nemyslíme si, že poľský návrh je obhájiteľný," zakončil vo vyhlásení hovorca amerického ministerstva obrany.



Ukrajinská vzdušná flotila pozostáva zo starnúcich lietadiel MiG-29, Suchoj-27 a Suchoj-25 zo sovietskych čias. Sú to súčasne jediné lietadlá, na ktorých by ukrajinskí piloti mohli okamžite lietať bez ďalšieho výcviku.



Poľská iniciatíva súčasne komplikuje návštevu americkej viceprezidentky Kamaly Harrisovej v Poľsku, kam má odcestovať v stredu, aby s poľskými partnermi diskutovala o ďalších krokoch v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu.